Bug di Facebook | Che succede oggi con Facebook?

L’applicazione di Facebook ha sperimentato un errore per cui sono apparsi solo Commenti degli utenti a caso ai conti di Famoso nel ‘alimentazione’. La sentenza, la cui origine sconosciuto e che ha colpito il social network durante la mattinata di questo Mercoledìsembra avere risolto poco dopo diversi netizen riferiranno.

Tuttavia, per alcune ore, hanno potuto osservare pubblicazioni di fan a personaggi pubblici come Lady Gaga o gli scarafaggi, tra molti altri. A loro volta, più utenti hanno approfittato del ‘bug’ condividere meme indirizzato a questi contisapendo che sarebbero apparsi misterioso nella home page di altri netizen.

La peste dei meme su Twitter

Come previsto, il reazioni di fronte a questa strana situazione non si sono fatti attendere e gli utenti di Facebook si sono trasferiti a Twitter per godersi il meme su quello che è successo. la maggior parte immagini accetta di evidenziare il sconcerto degli utenti di Internet quando trovano post casuali sulla loro home page del social network più famoso del mondo.

Io che accedo a facebook: pic.twitter.com/Ep7T2q37Rl — 🄶🄾🅃🄸🄲🄰 🄲🅄🄻🄾🄽🄰 (@Goticacu) 24 agosto 2022