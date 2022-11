Budino di castagne al microonde, ecco la ricetta!

Il budino di castagne al microonde è una ricetta perfetta per sfruttare al meglio questo frutto autunnale in un dessert che può essere preparato alla velocità della luce. Oltre alle caldarroste, possiamo trasformare questa noce in una vera e propria prelibatezza cucinandola in un modo molto particolare.

Utilizzeremo le castagne per creare un budino morbido, cremoso e facile da cucinare. Tutto ciò che serve è un buon stampo per microonde e 10 minuti. Sembra una magia, ma è una delle ricette di cui non potrete più fare a meno.

Budino di castagne al microonde: gli ingredienti