Bruxelles avverte Musk: Twitter deve “adattarsi” alle normative comunitarie

Commissario per il mercato interno, Thierry bretoneha notificato questo martedì a Elon Muskche ieri ha annunciato a accordo per assumere il controllo di Twitterche l’acquisto del social network deve rispettare pienamente le nuove normative dell’Unione Europea per le grandi piattaforme digitali.

“Che si tratti di auto o social network, qualsiasi azienda operante in Europa deve rispettare le nostre regole, indipendentemente dalla sua partecipazione“, ha scritto Bretton in un breve messaggio trasmesso attraverso il suo account sul social network dell’uccello azzurro.

“Mr. Musk lo sa molto bene”, ha sottolineato Bretton, pur rilevando che il CEO di Tesla è già “familiare” con le regole comunitarie per l’industria automobilistica ed è “si adatterà velocemente” alla nuova legge sui servizi digitali.

Ieri pomeriggio, Twitter ha annunciato che avrebbe accettato l’offerta pubblica di acquisto ostile di Musk $ 54,20 per azione in contanti in una transazione del valore di circa 44 miliardi di dollari. “Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Twitter il 1 aprile 2022, che è stato l’ultimo giorno di negoziazione prima che Musk rivelasse la sua partecipazione di circa il 9% in Twitter”, ha indicato la società.

Le azioni di Twitter sono scese di circa il 3% questo martedì, mentre Tesla precipita sopra il 10%.