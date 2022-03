Brutale svolta degli indici: le borse europee hanno ridotto le perdite dopo il crollo iniziale

Dopo aver sprofondato del 9% nel cumulato della scorsa settimana, lo Ibex stamattina è crollato del 5,6%. In chiusura, invece, sia l’Ibex che il resto dei mercati azionari europei hanno recuperato e hanno chiuso intorno all’1%, in quello che è un esempio della fortissima volatilità che domina i mercati.

Le ultime notizie sulla guerra indica un po’ di “ottimismo”, per chiamarlo qualcosa. Lo ha detto la Russia fermerà l’invasione “in qualsiasi momento” se l’Ucraina soddisfa le sue condizioni. Le condizioni che la Russia richiede sono queste L’Ucraina si impegna a non aderire a nessun blocco militare come la NATO e che riconosce come territori russi Crimea e le autoproclamate repubbliche indipendenti di Donetsk e Luhansk.

Il settore bancario ha guidato i tagli al selettivo spagnolo. Santander lo ha annunciato lunedì non farà nuovi affari con le aziende russe.

Un altro stambecco dei pesi massimi, Inditex, ha raggiunto il 3% del minimo di pandemia dopo averlo annunciato questo fine settimana chiude temporaneamente i suoi negozi in Russia. Il Credit Suisse ha tagliato oggi il prezzo obiettivo a 21 euro dai precedenti 26 euro. Chiude con un ribasso del 2,36%.

Il settore bancario europeo (EuroStoxx Banks) è sceso di oltre il 4%, sebbene sia crollato vicino al 9%.

La maggior parte dei valori Ibex ha chiuso la giornata in rosso, con tagli compresi tra il 2% e il 6%. Cie Automotive, Aena, ACS… sono altri esempi dei tagli forti.

Tra i lati positivi, i migliori sono Solaria e Siemens Gamesa. energie rinnovabili continuano ad approfittare del conflitto sul mercato azionario come le energie pulite stanno guadagnando forza come alternativa ai prezzi altissimi del greggio.

All’interno del mercato continuo spagnolo ci sono anche un grande gruppo di aziende che sono cadute duramente. DIA, penalizzato direttamente dalla situazione da allora i suoi proprietari sono oligarchi russiseguiti da Gestamp, Oryzon e Pescanova sono i peggiori.

“Gli investitori Non vedono fine all’invasione russa dell’Ucraina mentre la possibilità che il conflitto si diffonda si fa sempre più forte (…) La cosa peggiore è che la fine di tutto questo non è in vista. Non c’è un futuro catalizzatore che ci porti a guardare al mercato con speranza. Piuttosto l’esatto contrario. Sappiamo già per esperienza che, se c’è qualcosa che i mercati odiano, sono i dubbi, l’incertezza. E mentre sono ancora lì, continua a caderecon i suoi rimbalzi contro la tendenza che si verifica sempre”, afferma José María Rodríguez, analista di Bolsamanía.

“Il nostro obiettivo per lo Ibex è di 7.200 punti. Il minimo visto finora è di 7.287 punti. Da queste parti potrebbe iniziare a rimbalzare con un po’ di forza”, aggiunge Rodríguez. “È molto importante chiudere il gap ribassista di oggi per avere i primi segnali di forza, che nel caso dello Ibex implica una chiusura superiore a 7.721 punti. Questo scenario è estensibile al resto d’Europa”, afferma.

Per quanto riguarda ciò che potrebbe accadere ai mercati azionari nel breve-medio termine, Rodríguez lo riconosce è molto difficile da prevedere perché nessuna delle guerre vissute negli ultimi decenni è stata promossa da un Paese che è una potenza nucleare. Questo è il problema con i mercati, che la Russia è l’artefice di questa guerraecco perché i mercati azionari non salgono, sottolinea.

“Tutto è ancora fortemente ribassista, anche se Wall Street è molto più forte rispetto al resto d’Europa, basta guardare i saldi della scorsa settimana”, conclude.