Bruschi ribassi nei mercati azionari asiatici a causa dei timori di un aumento dei prezzi del greggio

Il borse asiatiche Hanno chiuso lunedì registrando forti ribassi a causa dei timori degli investitori per un aumento del prezzo del petrolio. Il Nikkei Il giapponese, ad esempio, ha chiuso con un ribasso del 2,94%.

Il greggio continua a salire dopo il colloqui tra Stati Uniti e Unione Europea in merito al divieto di importazione del greggio russo, e il tipo Brent, riferimento in Europa, è già vicino ai 140 dollari, mentre la qualità West Texas, riferimento negli Stati Uniti, supera i 130 dollari. L’escalation ha portato “l’oro nero”. massimi dal 2008e la situazione sta cominciando a rendere molto nervosi gli investitori, che vedono che il conflitto in Ucraina si sta allungando e ha pochi segni di fine a breve termine.

Il Nikkei, il principale indicatore del parquet di Tokyo, è sceso del 2,94%, a 25.221,41 punti, che lo colloca al livello più basso degli ultimi 16 mesi, da fine novembre 2020, Efe raccoglie. per lui il Topixche raggruppa le imprese a maggiore capitalizzazione, è scesa del 2,76%, a 1.794,03 interi.

In Giappone, la preoccupazione è stata fondamentale per le possibili sanzioni internazionali sul petrolio russo dovute all’invasione dell’Ucraina e per il fatto che potrebbero causare un aumento maggiore dei prezzi nel mercato energetico. “Adotteremo misure in coordinamento con la comunità internazionale per mantenere un approvvigionamento stabile di energia nel mezzo dell’attuale situazione di sanzioni contro la Russia”, ha affermato il portavoce dell’Esecutivo giapponese, Hirokazu Matsuno, in una conferenza stampa in relazione al aumento dei prezzi del petrolio.

Intanto in Cina l’indice CSI1000 ha perso il 2,15%, mentre il Shanghai Il 2,17% è stato lasciato. Il Kospi della Corea è diminuito del 2,29% e Hang Seng Anche Hong Kong ha chiuso in rosso, con perdite leggermente superiori a quelle delle sue pari, del 3,87%.

Nel caso del mercato di Hong Kong, le tensioni geopolitiche ed economiche derivate dall’attacco russo all’Ucraina si aggiungono alla situazione del Covid-19 nell’ex colonia britannica, che continua ad aggiungere numeri record di contagi tra le voci secondo cui le autorità potrebbero ordina un confino questo mese per cercare di affrontarli.