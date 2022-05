Bruschi ribassi delle azioni asiatiche dopo la capitolazione di Wall Street

I mercati azionari asiatici registrano forti cali in quest’ultima sessione della settimana dopo il Il crollo di Wall Street lo scorso giorno. Il Dow Jones ha perso il 3,12%, l’S&P ha perso il 3,56% e il Nasdaq ha perso non meno del 5%. Il rendimento del prestito obbligazionario statunitense a 10 anni, che penalizza le società tecnologiche, è salito ai livelli del 2018 (3,1%).

Il Hang Seng ha lasciato più del 3% questa mattinaIntanto lui Shanghai perde oltre il 2%. Le aziende tecnologiche, proprio come a Wall Street, sono state le più colpite. In Giappone il Nikkei chiude la giornata con rialzi moderati, giorno in cui è stato pubblicato l’IPC di Tokyo di aprile, con un aumento annuo del 2,5%.

In Australia, la banca centrale ha rivisto drasticamente questo venerdì le previsioni di inflazione. Nella sua dichiarazione trimestrale sulla politica monetaria, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha avvertito che l’inflazione core potrebbe raggiungere il 4,6% a dicembreche rappresenta un incremento di due punti percentuali rispetto alla precedente previsione fatta a febbraio.

Questa cifra sarebbe ben al di sopra della fascia obiettivo del 2-3% della RBA, con l’inflazione che non tornerà al massimo della fascia fino a metà del 2024, suggerendo un lungo ciclo di inasprimento.

Allo stesso tempo, è prevista la disoccupazione continuano a diminuire fino a raggiungere il livello più basso degli ultimi 50 anni, 3,6%, durante il prossimo anno. Allo stesso modo, la crescita salariale annuale dovrebbe accelerare al 3,0% entro la fine di quest’anno, dal 2,3% di oggi, e al 3,7% a metà del 2024.

CRASH NEGLI STATI UNITI

Wall Street crolla questo giovedì dopo il rally rialzista che gli indici di New York hanno registrato mercoledì dopo la riunione monetaria della Federal Reserve (Fed).

“Se sali del 3% e il giorno dopo rinunci di mezzo punto percentuale, è abbastanza normale. Ma avere il tipo di giornata di ieri e poi vedere il 100% invertito in mezza giornata è davvero straordinarioRandy Frederick, amministratore delegato del trading e dei derivati ​​presso lo Schwab Center for Financial Research, ha dichiarato alla “CNBC”.