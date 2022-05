Bruschi cali nello Ibex e in Europa mentre continuano le vendite di panico nelle “cryptos”

L’Ibex 35 e il resto d’Europa le forti cadute riprendono questo giovedìche mostra fino a che punto i mercati sono attualmente dominati nervosismo e volatilità. L’Ibex è rimasto all’1,5%, fino a 8.196 punti. All’interno del selettivo, praticamente tutti i titoli sono elencati in verde, tranne Telefono. L’operatore sale dopo aver guadagnato il 20,3% nel primo trimestre, anche se i dati hanno superato le stime. Questo giovedì anche altre società, come Naturgy, annunceranno i dati.

Gli esperti della Bolsamanía continuano ad essere molto scettici sull’Ibex nonostante i rimbalzi occasionali, come quello sperimentato ieri. Lo insistono la sua tendenza è al ribasso e che, per il momento, non esiste un “segnale solido” che suggerisca un cambio di tendenza.

Wall Street ha vissuto ieri una nuova sessione di crash (il Nasdaq è sceso di oltre il 3%) mentre l’emorragia continua nel ‘cryptos’. Bitcoin è rimasto più del 10% e scende a $ 26.071e il ethereum perde il 17%, fino a $ 1.749. La vendita di panico continua a dominare il mercato delle criptovalute e non sembra che si fermerà presto.

L’IPC statunitense di aprile è stato rilasciato ieri finalmente ‘moderato’ meno del previsto. Ci si aspettava un calo all’8,1% dall’8,5% e alla fine era dell’8,3%.

Sebbene l’inflazione non sia scesa come previsto, l’aumento iniziale dei rendimenti obbligazionari non è durato a lungo, poiché il rendimento decennale statunitense non è riuscito a superare il 3% e ha chiuso in ribasso per il terzo giorno consecutivo. Ciò sembra indicare che i mercati obbligazionari siano meno preoccupati per l’inflazione che per il rallentamento dell’economia in generale, commentano gli analisti.

Oggi arrivano i dati macro più significativi Regno Unitodove è stato pubblicato il PIL del Regno Unito, che cresce dello 0,8% nel primo trimestre, al di sotto dell’1%.

In Asia, il colore rosso ha dominato la giornata, con cali particolarmente notevoli nel Nikkei (-1,77%), sebbene l’eccedenza di marzo del Giappone sia aumentata a $ 20 miliardi. Il Banca del Giapponedal canto suo, ha dimostrato nel verbale dell’ultima riunione che non ha fretta di modificare la sua politica monetaria.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0457 dollari (-0,5%). Il petrolio è sceso del 2% a $ 105,40 per il Brent e $ 103,30 per il Texas occidentale.

L’oro è leggermente in calo ($ 1.850) e l’argento è in calo dell’1% ($ 21,31).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,821%.