Bruschi cali del petrolio, che continua a correggere dopo gli ultimi massimi

L’olio questo lunedì sta scendendo del 6%, che porta il barile Brent a fermarsi a 105,06 dollari e il West Texas a scambiare a quota 101,31 dollari. Il greggio continua a correggere dopo aver segnato all’inizio della scorsa settimana massimi dal 2008con il Brent vicino a 140 dollari e il WTI sopra i 130 dollari, dopo l’annuncio del il divieto di importazione di greggio russo da parte di Stati Uniti e Regno Unito.

Alcuni analisti già la scorsa settimana prevedevano l’inasprimento dei prezzi sarebbero seguite da cadute negli stessi che non impiegherebbero molto a essere viste. Al momento, ciò che continua a dominare è la volatilità e i movimenti improvvisi nel quadro di una guerra che non finisce mai e del prossima decisione della Federal Reserveche sarà annunciato questo mercoledì.

“Anche il sentimento di rischio che sta aumentando l’appetito per le azioni europee sta riducendo la fame di petrolio dei commerciantipoiché la tendenza al ribasso sembra destinata a continuare dopo il rally della scorsa settimana”, ha affermato Victoria Scholar, chief investment officer di Interactive Investor.

“C’è un senso di ottimismo riguardo al possibilità che i negoziati tra Russia e Ucraina vadano avanti, il che allevierebbe alcuni dei problemi di approvvigionamento sul mercato. Inoltre, la mossa della Fed verso l’inasprimento monetario potrebbe allentare la domanda, contribuendo a ristabilire un po’ di equilibrio nel mercato”.

Ipek Ozkardeskaya, analista senior di Swissquote, aggiunge da parte sua che è probabile che si veda un ulteriore allentamento dei prezzi del greggio, e consiglia di guardare la zona $ 95-100 per il Texas occidentale.

Eppure, crede ancora i rischi continuano a inclinarsi al rialzo in mezzo alle sanzioni sul petrolio russo, alla limitazione dell’offerta dei paesi OPEC o alla notizia che indica che le trattative per un Accordo nucleare iraniano sono stati sospesi a causa di “fattori esterni”, come ha twittato Josep Borell, capo della politica estera dell’UE.