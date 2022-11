Brownie sorprende con gli stivaletti più caldi dell’autunno al miglior prezzo

Ora potete indossare le scarpe più eleganti della stagione: gli stivaletti di Brownie ci lasciano a bocca aperta. Gli stivaletti di Brownie non solo sono in vendita, ma sono anche in saldo, quindi dobbiamo approfittarne.

Suole marroni e in pelle scamosciata, stanno bene in tutte le occasioni e anche con tutti i capi di tendenza di questa stagione.

Gli stivaletti di Brownie stanno bene con tutto

Questi stivaletti marroni sono molto versatili: eleganti con una giacca e sportivi se indossati con i jeans o un paio di pantaloni da montagna, stanno bene con tutto!

Questo stivaletto in pelle crosta è di colore marrone e presenta un plateau con dettagli in gomma sui lati. È super confortevole perché il tacco ha una misura di 6 cm, che regala qualche cm in più ma senza soffrire. La tomaia è in pelle al 100%, la fodera è in tessuto e la suola è in EVA al 100%.

Ecco come abbinarli

Come indossarli? Con una varietà di capi di abbigliamento. Brownie consiglia di indossarli con pantaloni ecru e un maglione di vari colori, con rosa, verde e blu. È quello di cui avete bisogno per evitare di avere freddo in questa stagione. Tuttavia, si abbinano sempre perfettamente ai jeans e alla giacca di jeans e anche a blazer e pantaloni neri quando si è in giro per la città.

Questi stivaletti marroni di Brownie si possono indossare tutti i giorni, perché sono molto comodi e proteggono dal freddo. Allo stesso tempo, sono fondamentali per trascorrere un weekend in montagna. Con un maglione caldo e la giacca a vento, gli stivaletti Brownie sono perfetti per una bella passeggiata e persino per una breve escursione senza rinunciare allo stile.

Saldi saldi saldi

Se gli stivaletti marroni di Brownie vi hanno conquistato avete fortuna: sono in sconto proprio ora. Potete trovarli sul sito web di Brownie, dove sono passati da 89,90 euro a 79,90 euro, grazie allo sconto dell’11%.

Le taglie disponibili al momento vanno dal 36 al 41, quindi potete scegliere la vostra prima che sia troppo tardi e le taglie siano esaurite.

Ora sapete che questo è lo stivale che dovete avere per l’autunno/inverno 2022 e che porterete anche in futuro, grazie alla sua alta qualità. Tutto quello che dovete fare è andare online e acquistare gli stivaletti marroni di Brownie.