Brighton vs Manchester United: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Il Manchester United è destinato a saltare la Champions League, indipendentemente dal numero di gol segnati da Cristiano Ronaldo. Ma il lato positivo è che hanno una possibilità in Europa League con cinque punti di vantaggio sul West Ham, anche se gli Hammers hanno una partita in mano contro il Manchester United. Il Brighton è un po’ una terra di nessuno perché probabilmente non arriverà in Europa ma non sarà nemmeno retrocesso, quindi Graham Potter può provare diverse opzioni mentre mette alla prova la mentalità dei giocatori.

L’obiettivo principale sarà fermare Ronaldo che ha segnato in quattro partite consecutive in cui è stato protagonista. Sebbene ci fossero dubbi sul fatto che Erik ten Hag avrebbe voluto Ronaldo nella sua squadra del Manchester United, sei gol segnati in quattro partite mentre altri membri della squadra lottano è difficile da ignorare.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data: sabato 7 maggio | Tempo: 12:30 ET

Posizione: Lo stadio della comunità AMEX — Falmer, East Sussex

TV: NBC | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Brighton +170; Pesca +235; Manchester United +160 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Brighton: Enock Mwepu rovinerà la partita con un infortunio all’inguine, ed è probabile che questo lo metterà da parte per il resto della stagione. Ma a parte questo, Potter ha una squadra completa alla sua selezione meno gli assenti a lungo termine Jakub Moder e Jeremy Sarmiento.

Manchester United: Ralf Rangnick ha una bella lista di assenti per questo. Jadon Sancho salterà la partita a causa di un malore. Marcus Rashford ha la bronchite e anche lui non sarà disponibile. Harry Maguire potrebbe essere disponibile, ma resta da vedere se inizierà dopo che lo United ha finalmente mantenuto la porta inviolata contro il Brentford. Anche Aaron Wan-Bissaka ed Eric Bailly torneranno in rosa, ma la loro migliore speranza è un posto in panchina.

Predizione

Il Brighton non ha nessuno che possa fermare un Ronaldo determinato mentre lo United rotola. Scegliere: Brighton 1, Manchester United 3