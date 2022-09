Brentford vs. Arsenal: come guardare lo streaming live, il canale TV, l’ora di inizio della Premier League

La Premier League torna in campo domenica.

Chi sta giocando

Arsenale @Brentford

Record attuali: Arsenal 5-1; Brentford 2-1-3

Cosa sapere

Il tempo libero di Arsenal e Brentford sta volgendo al termine mentre ci avviciniamo alla Matchweek 8. Si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 7:00 ET di domenica al Gtech Community Stadium. Le squadre si sono divise gli incontri l’anno scorso, con il Brentford che ha vinto il primo 2-0 in casa e l’Arsenal il secondo 2-1.

La scorsa settimana l’Arsenal ha fallito contro il Manchester United, perdendo 3-1.

Nel frattempo, il Brentford non ha avuto troppi problemi con il Leeds United in casa due settimane fa, vincendo 5-2.

Quando le due squadre si erano incontrate in precedenza a febbraio, l’Arsenal ha vinto con un gol, superando il Brentford per 2-1. La rivincita potrebbe essere un po’ più difficile per l’Arsenal dal momento che la squadra non avrà vantaggio sul campo di casa. Vedremo se il cambio di sede farà la differenza.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Brentford contro Arsenal

Brentford contro Arsenal Quando: Domenica alle 7:00 ET

Domenica alle 7:00 ET Dove: Stadio della comunità Gtech

Stadio della comunità Gtech TV: Telemundo, Rete USA

Telemundo, Rete USA Streaming online: Pavone

Pavone Guarda in Canada: fubo Rete sportiva Canada

fubo Rete sportiva Canada Quote Caesars Sportsbook: Brentford +330; Disegna +285; Arsenale -127

Storia della serie

Brentford e Arsenal hanno entrambi una vittoria nelle ultime due partite.