Brenden Aaronson al Leeds United: il centrocampista dell’USMNT lascia il Red Bull Salisburgo per la Premier League

Jesse Marsch e Leeds United hanno confermato il loro primo acquisto estivo da quando hanno ufficialmente evitato la retrocessione e ha un fascino per gli americani. Il centrocampista dell’USMNT Brenden Aaronson, 21 anni, si unirà al Leeds dal Red Bull Salisburgo con un trasferimento di 30 milioni di dollari. La mossa di Aaronson è diventata il secondo trasferimento più costoso per un giocatore americano dopo il trasferimento di 73 milioni di dollari di Christian Pulisic dal Borussia Dortmund al Chelsea nel 2019.

Aaronson e Marsch hanno una piccola storia insieme poiché Aaronson ha trascorso sei mesi allenato da Marsch prima che prendesse il controllo del Lipsia in Germania. La conoscenza del sistema che Marsch sta mettendo in atto fa parte dell’appello con la firma di Aaronson insieme alla sua versatilità.

“Jesse è un allenatore fantastico”, ha detto Aaronson del suo tempo con Marsch al Leeds United TV. “Ho lavorato con lui per sei mesi alla Red Bull Salisburgo ed è stato fantastico. Sono stato grato di lavorare con lui allora e sono grato di lavorare di nuovo con lui, quindi sono entusiasta. Durante il semestre ho giocato sotto di lui , mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato come arrivare all’ultimo terzo per segnare gol e fare assist, quindi è qualcosa che sto cercando di portare qui”.

Nell’ultimo anno con il Salisburgo, Aaronson e la squadra hanno completato il doppio vincendo la Bundesliga austriaca e la coppa di lega per la seconda stagione consecutiva. Hanno anche sbalordito il Bayern Monaco in Champions League, pareggiando 1-1 nell’andata degli ottavi di finale, dove Aaronson ha assistito all’apertura.

Aaronson è anche diventato parte integrante della formazione della squadra nazionale di Gregg Berhalter poiché il suo ritmo di lavoro e la sua visione lo hanno aiutato ad avere successo in più posizioni. In sostituzione di un otto, 10 o un’ala, Aaronson può aiutare in più ruoli nel 4-2-2-2 di Marsch. Aaronson probabilmente non sarà un grande marcatore in Premier League poiché ha segnato solo quattro gol e ne ha assistiti altri cinque durante la scorsa stagione in Austria. Avrà un occhio per il passaggio prima dell’assist e aiuterà a trasformare la difesa in attacco. Sarà ciò che farà funzionare il Leeds United.

Questo è un colpo di stato di una firma per il Leeds United poiché Aaronson era legato alla squadra a gennaio, ma a causa dell’incertezza sulla retrocessione e degli impegni incombenti in Champions League per l’RB Salisburgo, non si è mosso in quel momento. Secondo quanto riferito, anche il Milan aveva gli occhi puntati su di lui in quel momento. Con la sicurezza del Leeds assicurata, il Salisburgo non gli ha ostacolato da quando il Leeds ha incontrato la sua valutazione di lui.

Dal South Jersey al debutto per la Philadelphia Union nel 2019 all’Austria nel gennaio del 2021, Aaronson ha avuto una bella ripresa nella sua carriera. Il prossimo è la Premier League, dove affronterà i compagni di squadra della nazionale Pulisic e Antonee Robinson.