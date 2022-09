Brad Pitt lancia la sua prima linea di prodotti per la cura della pelle

Brad Pitt si è unito ai ranghi delle celebrità che possiedono la propria linea di bellezza, lanciando la sua prima gamma di prodotti per la cura della pelle chiamata Le Domaine Skincare.

L’attore, che ultimamente è stato molto impegnato. Il mese scorso stava lavorando alla promozione del suo nuovo film ‘Bullet Train’, seguito da una breve sosta in Italia per assistere alla prima di ‘Blonde’ (di cui è produttore) alla Mostra del Cinema di Venezia. Settimane dopo, era a Tampere, in Finlandia, per esporre le sue sculture nella sua prima mostra pubblica. E ora l’interprete ha appena annunciato il lancio della sua prima linea per la cura della pelle.

Come risultato dell’attività vinicola nella sua tenuta, lo Château Miraval, in Provenza (Francia), l’attore ha sviluppato i cosmetici in collaborazione con la famiglia Perrin, i coltivatori del suo vino. “Cerca di ritardare il processo di invecchiamento della pelle in modo che tutti, indipendentemente dal sesso o dal tipo di pelle, possano invecchiare bene”, secondo il sito web dell’azienda.

“Non voglio scappare dall’invecchiamento”, Ha rivelato Pitt alla rivista “Vogue” in un’intervista pubblicata mercoledì. “È un concetto a cui non possiamo sfuggire e mi piacerebbe che la nostra cultura lo abbracciasse un po’ di più, parlandone in questi termini”. E lo ha aggiunto l’idea dell’antietà è “ridicola” e una “favola”, “quello che è vero è curare la pelle in modo sano”.

È un brand senza genere, per uomini e donne, con formule vegane, basate su ingredienti naturali e due ingredienti brevettati: GSM10, derivato dai semi di Grenache, semi di Syrah e bucce d’uva dei vigneti Perrins e antiossidanti; e ProGR3, ottenuto da estratti vegetali, tralci di vite, camomilla e tè verde, con proprietà antietà.

Secondo i produttori si tratta di prodotti assolutamente naturali che non contengono parabeni, siliconi, microplastiche, oli minerali, né ingredienti di origine animale, né solfati. Inoltre, rispondono a cosmetici sostenibili ed ecologici, poiché la maggior parte dei loro articoli viene fornita in contenitori riutilizzabili realizzati con barattoli di vetro riciclabili e i loro coperchi sono realizzati con legno di quercia riciclato da botti di vino.