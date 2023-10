Bottoni a contrasto e tasche anteriori: la salopette di lino di Stradivarius che promette di essere il capo del momento

Se stai cercando un'alternativa informale per qualche evento in spiaggia o all'aperto nelle prossime settimane, probabilmente non troverai molte opzioni migliori di questa salopette di lino di Stradivarius, che andremo ad analizzare.

Si tratta di una salopette corta e fluida, realizzata in tessuto misto lino e con diverse caratteristiche di design interessanti. Possiamo evidenziare, tra queste, lo scollo retto e le spalline larghe con bottoni a contrasto e i dettagli nelle tasche anteriori.

La salopette di lino di Stradivarius che promette di essere il capo del momento

Taglie e colori

Questo articolo è disponibile in diverse taglie e colori. Durante il processo di acquisto, devi selezionare una dalla XS alla XL, indicando anche quale tonalità preferisci per la tua prossima salopette preferita. Ti consigliamo i colori più chiari.

Composizione e cura

Riguardo ai materiali, il capo in questione è realizzato con un'esclusiva miscela composta da 84% viscosa e 16% lino. Stradivarius realizza questo prodotto in modo che possa essere lavato in lavatrice, ma sempre con centrifuga breve a massimo 30° C.

D'altra parte, consigliano di non usare candeggina né sbiancante e di non stirare a temperature superiori a 110° C per evitare di rovinarlo. Suggeriscono anche di evitare la pulizia a secco e di non utilizzare l'asciugatrice. Se hai dubbi, è meglio consultare un esperto.

In questo modo, seguendo le linee guida per la cura della salopette, ti assicurerai che duri più a lungo e resista meglio.

Quanto costa questa salopette

Il costo della salopette in lino di Stradivarius è di 19,99 euro, il che non è affatto male considerando la versatilità del modello. Puoi indossarlo in circostanze molto diverse e creare look distinti, eleganti e tutto tranne che noiosi.

Spedizioni e resi

D'altra parte, le spese di spedizione presso i negozi del marchio sono completamente gratuite, quindi è un modo per risparmiare un po'. Devi solo informare quale è il negozio più vicino alla tua residenza e aspettare due o tre giorni lavorativi per riceverlo.

Questa azienda spiega inoltre che le spedizioni a domicilio sono gratuite se il tuo acquisto supera i 30 euro, quindi puoi aggiungere alcuni accessori per superare quella cifra e non dover nemmeno avvicinarti a un negozio di Stradivarius per avere il tuo pacchetto.

Infine, hai un mese dalla data di conferma di ricezione del tuo ordine per effettuare un reso. Supponendo che non sia soddisfatta, devi restituire la salopette nelle stesse condizioni in cui è arrivata nelle tue mani.

