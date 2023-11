Borsa con borchie Bershka in offerta a soli €17,99

Nella sua nuova collezione per questa stagione, Bershka ci ha sorpreso con una borsa con borchie che si abbina a tutto e ha un prezzo incredibile. È disponibile sia online che nei negozi ed è diventato un bestseller.

La borsa con borchie più TOP di Bershka

Realizzata in 100% poliestere, è una borsa nera con borchie di strass. La tendenza degli strass è molto popolare nel mondo della moda, sia nei look di tutti i giorni che nelle occasioni speciali. Gli strass si presentano sotto forma di piccoli dettagli per trasformare pezzi di base come questa borsa nera in un articolo scintillante.

La sua origine risale al XIII secolo in Austria, dove i quarzi di piccole dimensioni venivano utilizzati per decorare gli abiti. Se avete voglia di un look di tendenza, la nuova borsa di Bershka è un’opzione fantastica e vi spieghiamo come abbinarla.

Forse penserai che sia una borsa che si può indossare solo per un evento o una festa, ma la verità è che avete molte possibilità di indossarla nella vostra vita quotidiana.

Per bilanciare il look in modo che non risulti eccessivo, scegliete toni neutri, come ad esempio un paio di jeans e un maglione di maglia beige. Per quanto riguarda le calzature, si possono scegliere stivaletti con suole o tacchi.

E per quanto riguarda l’abbigliamento caldo, non c’è niente di meglio di un trench, una gonna midi svasata, una camicia bianca in popeline, un gilet in maglia e stivali alti, etc. Aggiungete un cappotto nero al vostro abbigliamento e sarete perfetti quando sarete eleganti ma non troppo formali.

Festa di Capodanno. In questo caso, potete indossarla con un abito lungo di velluto nero e un paio di tacchi alti, anch’essi neri, e la borsa di strass diventa il pezzo forte del look.

La borsa è disponibile nel negozio online di Bershka al prezzo di 17,99 euro. Sul sito web è anche possibile verificare la disponibilità presso il negozio Bershka più vicino. Diventerà sicuramente la borsa preferita del vostro guardaroba.

