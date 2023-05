Borsa a mano: ecco l’accessorio di moda del 2023, che tutte le amanti della moda stanno cercando!

La nostra scelta di abbigliamento può dire molto sulla nostra personalità, così come il contenuto della nostra borsa. D’altra parte, il modello di questo accessorio continuerà involontariamente a riflettere la nostra vera identità.

In effetti, tutto dipende dal suo colore, dai suoi motivi e dalle sue forme. Per quest’anno, tutto è permesso quando si tratta di questo accessorio di tendenza! Scopri quindi in questo articolo i modelli più alla moda!

Borsa a mano: i modelli preferiti dalle celebrità!

Il successo fulminante della borsa a cuore della Maison Alaïa è la prova vivente del ritorno della borsa a mano. L’accessorio ha attirato l’attenzione grazie all’attrice francese Leïla Bekhti. Quest’ultima ha indossato il modello alla perfezione durante la Fashion Week. Non era, del resto, l’unica a valorizzarlo visto che l’abbiamo anche visto in passerella. Infatti, le it-girls della sfilata non sono state da meno!

Ma le fashioniste venute ad assistere agli show hanno quasi tutte adottato questa borsa a cuore. Poi c’è la borsa a mano ornata di gioielli di Louane. La cantante ha scelto questo modello per assistere allo show Germanier. Ma Cristina Cordula non è da meno! Quest’ultima ha adottato quella a righe per Giambattista Valli. Oltre alla consulente di moda, questa borsa a righe ha preso una nota unica tra le braccia delle influencer.

Per quanto riguarda la borsa a mano metallica, questa ha fatto sensazione al braccio di Iris Mittenaere. L’ex Miss Francia e Universo ha abbinato l’accessorio a un look completamente bianco. E una cosa è certa, ha saputo scegliere il momento migliore per esibire l’accessorio. Ma non era l’unica star ad aver capito il ritorno di questa pezzo iconico nel 2023!

Nohorita ha optato per una borsa Swipe in jeans firmata Coperni. Mentre Chiara Ferragni ha scelto una borsa a mano Moon di Prada. Un modello iconico degli anni 2000. La modella italiana si è mostrata con un accessorio di colore rosa confetto.

I modelli più trendy del 2023!

Siamo abituati a optare per un modello sobrio, moderno e senza tempo quando si tratta di scegliere una borsa a mano. Tuttavia, dobbiamo mettere da parte questa mania avventurandoci maggiormente nella fantasia. Infatti, il 2023 è la definizione esatta della creatività e dell’immaginazione. Il colore, i motivi e le forme delle borse sono le più trendy per quest’anno.

Ogni donna ha i propri gusti soprattutto quando si tratta di adottare una borsa a mano. Alcune amano i modelli semplici, mentre altre preferiscono quelli più audaci. Chi opta per gli stili più audaci può trovare la propria felicità in diversi negozi. Prendiamo ad esempio Zara, che offre un campione di forme a fiore di colore rosa brillante nel loro negozio.

Questa borsa a mano si abbinerà perfettamente con un ensemble molto colorato dell’estate. Si adatterà anche ad un outfit monocromatico primaverile. Nel caso in cui stiate ancora esitando nella scelta della forma della borsa, soprattutto non c’è da preoccuparsi! Basta semplicemente puntare su quelle molto colorate.

Prendiamo ad esempio la borsa a mano di lusso proposta sul mercato online comunitario Vinted. Questo accessorio è stato il più ambito dell’anno 2022. Il modello è in realtà popolare per la sua tonalità. Infatti, il campione si è declinato in numerose colorazioni vivaci!

La borsa a mano colorata è al top della tendenza nel 2023!

JW Pei offre splendidi modelli di borse a mano. Il marchio ha puntato tutto su campioni colorati. Nella sua collezione troviamo la borsa a mano Abacus in verde prato molto in voga. Mentre Stradivarius ha messo in evidenza lo strass. Una magnifica materia su una piccola borsa blu sulle braccia.

Questo tipo di borsa a mano è perfetto soprattutto per chi ama la discrezione. Infatti, è il materiale giusto per dare un tocco di brio ad un outfit semplice. Basta indossare un bel jeans a vita alta con una camicia XL. E per completare il look, si opta per una borsa di colore vivace e il gioco è fatto!