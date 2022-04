BofA vede più picchi di $ 120 per il petrolio in un’estate “frenetica”.

Il il petrolio sta registrando una grande volatilità nel 2022. Avendo sfondato la barriera psicologica di $ 100 al barile all’inizio del 2022, ha flirtato con numeri molto più alti, toccando anche i 140 dollari in modo tempestivo. In questa situazione, e nonostante il fatto che lunedì sia caduto dal 100 dollariBank of Amercia prevede che i picchi del greggio supereranno nuovamente quei livelli entro un’estate “frenetica” per l'”oro nero”.

“Il mercato petrolifero rimarrà instabile fino all’estate”, anticipano questi esperti nel loro ultimo rapporto, mentre vedono una serie di fattori che altereranno ulteriormente i loro prezzi all’inizio della “stagione di punta”.

“Nei mercati dei prodotti petroliferi, gli spiriti rimangono un punto caldocon crepe nell’offerta che hanno raggiunto livelli record mentre le scorte hanno raggiunto i minimi da 20 anni”, osservano gli analisti della BofA, che ritengono che il feedback in molti mercati petroliferi sia piuttosto estremo, “poiché la capacità di distillazione è ridotta”.

Anche le raffinerie sono esposti a prezzi record del gas in tutto il mondo, tagliando così la produzione. “I margini stanno aumentando proprio mentre incombono ulteriori sanzioni sulla Russia, il secondo esportatore di carburante. E poiché le raffinerie aumentano la produzione di distillati, le scorte di benzina potrebbero diminuire e preparare il terreno per un’ulteriore volatilità.

La benzina viene scambiata con il più grande sconto stagionale sull’olio da riscaldamento in oltre un decenniotranne nel 2020, segno che potrebbe portare a un cambiamento aggressivo delle prestazioni.

MANCANZA DI SCORTE, USCITE AIE

Tutto questo per quanto riguarda distillati e benzina che possono essere consumati dagli utenti finali, ma il fatto è che il prezzo dei barili di petrolio è stato punteggiato da blocchi di coronavirus in Cina e rilasci strategici da parte dei governi.

A questo proposito, l’amministrazione di Joe Biden in Stati Uniti d’America ha annunciato il rilascio fino a 60 milioni di barili delle sue riserve per controllare i prezzi, chiedendo al resto dei suoi partner di adottare misure simili. Poco dopo, il Agenzia Internazionale dell’Energia ne ha seguito le orme, e qualche giorno fa ha precisato che metterà in circolazione 120 milioni di barilicontando tra loro quelli degli USA.

“L’AIE aanticipa con un rilascio collettivo di scorte di petrolio di 120 milioni di barili (compresi 60 milioni di barili apportati dagli Stati Uniti come parte della loro estrazione complessiva dalla sua Strategic Petroleum Reserve). Maggiori dettagli sui contributi specifici saranno presto resi pubblici”, ha scritto Fatih Birol, direttore esecutivo dell’organizzazione, sul suo profilo Twitter ufficiale.

il @IEA sta procedendo con un rilascio collettivo di scorte petrolifere di 120 milioni di barili (compresi 60 milioni di barili apportati dagli Stati Uniti come parte del prelievo complessivo dalla sua Strategic Petroleum Reserve). Maggiori dettagli sui contributi specifici saranno presto resi pubblici. — Fatih Birol (@fbirol) 6 aprile 2022

Questo tipo di rilascio effettuato dall’organizzazione internazionale è stato effettuato solo in altre quattro occasioni: 1991, 2005, 2011 e 1 marzo di quest’anno.

Dalla sua parte, dentro Cina Sono state vissute situazioni che ci hanno ricordato l’inizio della pandemia. Poche settimane fa le chiusure parziali di Shanghai per cercare di controllare quello che è stato descritto come il peggior focolaio nel paese dall’inizio della pandemia. Ciò ha causato alcuni problemi in alcune società con sede lì.

Analisti della Banca d’America Si stima che l’aumento dei prezzi possa aver temporaneamente ridotto la domanda, sebbene i governi si stiano affrettando a tagliare le tasse sull’energia, a concedere sussidi e, come notato sopra, a rilasciare riserve strategiche.

“Queste misure suggeriscono che qualsiasi calo della domanda determinato dai prezzi potrebbe essere di breve durata. E poiché potrebbe essere necessario reintegrare le scorte, i rilasci dal Riserva strategica di petrolio (SPR, per il suo acronimo in inglese) dovrebbe avere un impatto neutro sui prezzi del petrolio per 24 mesi”, spiegano.

IL BRENT, IN MEDIA DI 102 DOLLARI

Nonostante tutta questa situazione, mantengono le loro previsioni che lo sarà il Brent in media circa 102 dollari per barile durante quest’anno e il prossimo. Allo stesso tempo, hanno ridotto a 120 dollari al barile il prezzo di punta massimo che si può raggiungere per tutta l’estate.

Inoltre, ribadiscono i problemi strutturali del mercato petrolifero, che non sono cambiati e non si può escludere un picco più alto a causa di essi. La capacità di riserva del Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) continua a diminuire e in questo momento si attesta a circa 2,5 milioni di barili al giorno, “il che riduce lo spazio di manovra per far fronte a nuove perturbazioni”.

D’altra parte, “poiché sia ​​i governi che le entità commerciali si sono affrettati ad attingere alle loro scorte, il rapporto tra le scorte di petrolio greggio e il suo utilizzo è sceso al livello più basso degli ultimi decenniforse nella storia”, concludono.