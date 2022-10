Bodo/Glimt vs. Arsenal live streaming: scelta Europa League, canale TV, come guardare online, quote

Bodo/Glimt ospiterà l’Arsenal in Europa League giovedì con i Gunners che sperano di rafforzare la presa sul Gruppo A prima delle partite consecutive contro il PSV Eindhoven. La squadra di Mikel Arteta è in testa al girone con un record del 100%, ma insieme al PSV hanno giocato una partita in meno rispetto al campo.

I turni da protagonista di Eddie Nketiah e Fabio Vieira hanno portato l’Arsenal a una vittoria per 3-0 all’Emirates Stadium la scorsa settimana e sarà intrigante vedere quanto forte sarà una squadra portata in Norvegia con un occhio sicuramente all’incontro con il Leeds United di domenica. Ecco come vedere la partita e tutto quello che c’è da sapere:

Come guardare e quote

Data: Giovedì 6 ottobre | Volta: 12:45 ET

Posizione: Aspmyra Stadion — Bodo, Norvegia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Bodo/Barlume +600; Disegna +350; Arsenal -225 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Bodo/barlume: L’Arsenal non è il solo ad avere questioni interne da considerare. Mentre la stagione norvegese sfreccia verso la conclusione, la squadra di Kjetil Knutsen si trasferisce a Valerenga con la lotta per mantenere un posto tra i primi tre nell’Eliteserien, portando con sé la qualificazione all’Europa Conference League della prossima stagione.

Tremila e mezzo i tifosi hanno partecipato al viaggio, un consistente contingente itinerante dal Nordland, e c’è un brusio intorno a Bodo in vista di una delle più grandi partite europee della loro storia, anche perché il capitano della Norvegia Martin Odegaard dovrebbe fare il viaggio. Per questo motivo forse non sorprende che Glimt abbia chiesto ai tifosi di casa di lasciare a casa qualsiasi armamentario dell’Arsenal.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Arsenale: Un XI simile a quello che ha sconfitto Glimt in casa dovrebbe scendere in campo giovedì all’Aspmyra Stadion, anche se un possibile cambiamento potrebbe essere un ruolo più importante per Reiss Nelson, che è tornato di recente da due mesi fuori per un infortunio al quadricipite. La domanda più grande potrebbe essere se Arteta impila la sua panchina in Norvegia come ha fatto all’Emirates Stadium, quando Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Odegaard erano tutti presenti.

Nketiah, nel frattempo, ha segnato 12 gol nelle ultime 15 partite da titolare con l’Arsenal e sarà fiducioso di poter aggiungere a quel bottino.

Predizione

Sarà molto più difficile per l’Arsenal in trasferta, ma dovrebbe portare a termine il lavoro. SCEGLIERE: Bodo/Glimt 0, Arsenale 1