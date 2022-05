BME lancia xRolling Stocks, i nuovi contratti Stock Futures

MEFF, il mercato dei derivati ​​di BMEha lanciato il nuovi contratti futures su azioni (xRolling® Stocks) per ampliare la gamma di attività che attualmente offre a membri e investitori. Il prodotto inizia con le attività sottostanti corrispondenti ai 55 titoli più liquidi del mercato azionario spagnolo

xRolling Stocks sono contratti futures perpetui su azioni della borsa spagnola. Il prodotto inizia con le attività sottostanti corrispondenti al 55 titoli più liquidi scambiati sul mercato azionario spagnolo (Quelli che fanno parte dell’IBEX 35 e dei successivi 20 titoli più liquidi). Questi nuovi contratti futures saranno distribuiti dai membri del MEFF e regolati e compensati presso BME Clearing, l’entità di controparte centrale di BME.

Una delle caratteristiche eccezionali di xRolling Stocks è che il prezzo del derivato coincide con quello del titolo sottostante, che consente agli investitori di negoziare il prodotto agli stessi prezzi dei titoli corrispondenti in borsa. D’altra parte, essendo un futuro perpetuo non c’è scadenzacon il quale la posizione può essere mantenuta per tutto il tempo necessario.

La liquidità necessaria sarà fornita dai market maker, che abbineranno l’offerta e la domanda nei 55 strumenti. Il prodotto inizia con Cecabank come primo membro registrato nel MEFF come Liquidity Provider in xRolling Stocks. Cecabank è market maker per diversi strumenti derivati ​​al MEFF da oltre 10 anni.

Con il lancio dei contratti xRolling Stocks, MEFF offre agli investitori uno strumento che faciliterà la copertura di posizioni di liquidità corte e lunghe per i clienti istituzionalil. Allo stesso modo, promuove l’investimento in Borsa da parte della clientela retail, richiedendo solo il deposito di garanzie, facendo affidamento sui finanziamenti forniti dai Liquidity Provider, con la sicurezza e la trasparenza che comporta operare in un mercato regolamentato.

Con il lancio di xRolling Stocks, Il Gruppo BME amplia la famiglia di prodotti xRollingil cui viaggio è iniziato con xRolling FX, un contratto future perpetuo su 17 coppie di valute a cui Cecabank si è unita come primo market maker per il settore istituzionale.

“Continuiamo a lavorare per integrare la gamma di risorse che offriamo ai partecipanti con prodotti innovativi e competitivi, per i quali implementiamo la nostra infrastruttura tecnologica e capacità di distribuzione attraverso le nostre entità associate. Inoltre, attendiamo con impazienza la prossima incorporazione di nuove entità fornitori di liquidità in xRolling Stocks”, afferma Clotilde Salmerón, CEO di MEFF.