BME ammette il programma Euro Commercial Paper di REE per il trading

Rete elettrica spagnola (REE) ha registrato il suo Euro Commercial Paper Program 2022 nel mercato AIAF Fixed Income di BME, che, in precedenza, la società aveva ammesso alla negoziazione al di fuori della Spagna.

Attraverso questo programma di emissione di cambiali multivaluta, l’azienda sarà in grado di emettere a importo massimo di 1.000 milioni di euro in cambiali nei prossimi 12 mesi per importi unitari di 500.000 euro o dollari e scadenze comprese tra tre e 364 giorni.

Il programma prevede Santander Corporate & Investment Banking come Arranger e Dealer e BBVA, Barclays, Bred Banque Populaire, Caixabank, CIC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, ING e Natwest Markets come Dealer. L’agente di pagamento del programma è Caixabank. La consulenza legale è stata fornita da J&A Garrigues come consulente per l’emittente e Simmons & Simmons LLP come consulente per i Dealer.

L’azienda dispone di un rating di credito a breve termine di A-2 concesso da Standard & Poor’s e F1 da Fitch.

Emilio Cerezo, Direttore Economico-Finanziario Corporate del Gruppo Red Eléctrica, ha evidenziato che “siamo molto soddisfatti delle strutture che abbiamo avuto per entrare in un mercato che ha un forte impegno per attrarre investitori stranieri nel mercato interno“.

“Questa operazione è il risultato del continuo sforzo di BME per migliorare la propria efficienza nell’attrarre problematiche sul mercato spagnolo. Con quasi 100 programmi di cambiali registrato nei mercati obbligazionari di BME, AIAF e MARF, l’ammissione alla negoziazione del programma Red Eléctrica ci consolida come riferimento per queste operazioni”, afferma Gonzalo Gómez Retuerto, direttore generale di BME Fixed Income.