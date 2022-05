BlackRock abbandona la sua posizione rialzista sulla Cina e riduce la sua esposizione

BlackRock ha abbandonato la sua posizione rialzista sulla Cinapoiché i blocchi di Covid mettono a repentaglio la crescita economica del paese e causano forti cali dei prezzi delle azioni locali.

La società ha mantenuto un “modesto sovrappeso” nelle attività cinesi poiché valutazioni interessanti compensano i rischi, hanno scritto lunedì gli strateghi del BlackRock Investment Institute Jean Boivin e Wei Li. Tuttavia, il gestore ora raccomanda una posizione neutrale su azioni e obbligazioni cinesipoiché la risposta alla pandemia ha un costo crescente.

“Le prospettive di crescita in rapido peggioramento della Cina sui blocchi diffusi per frenare un picco di Covid hanno cambiato questo”, hanno scritto. “I blocchi ridurranno l’attività economica. I politici cinesi hanno annunciato un allentamento per prevenire un rallentamento della crescita, ma devono ancora agire completamente”.

“Crediamo che il Anche i legami della Cina con la Russia hanno creato una nuova preoccupazione geopolitica che richiede un compenso più elevato per detenere attività cinesi”, ha affermato Boivin, direttore del BlackRock Investment Institute, in una nota settimanale ai clienti.

Anche BlackRock lo ha aggiunto ha innalzato a neutrale il rating dei titoli di Stato europeiritenendo che il prezzo di mercato dei rialzi dei tassi di interesse nell’area dell’euro sia troppo aggressivo, visto l’impatto sulla crescita della volatilità dei titoli energetici.