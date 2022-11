Black Friday: i prodotti di bellezza scontati che non possono mancare nel vostro beauty case

Tic tac…Il Black Friday, una data da segnare sul calendario per gli amanti dei saldi, è già arrivato. Da venerdì 25 novembre, infatti, potremo approfittare delle migliori occasioni di bellezza con un semplice clic. Vi stiamo per raccontare tutto sui must have beauty di stagione che potranno essere vostri con sconti tra il 20 e il 50% su marchi come Clinique, Foreo, Pixi, GHD e molti altri.

Ecco le offerte imperdibili di Amazon

L’azienda americana ha anticipato gli sconti e, a partire da venerdì scorso, alcuni prodotti sono già disponibili a prezzi ridotti. L’azienda Aussie propone sconti fino al 35% su prodotti come le famose fiale anticrespo, un trattamento disponibile a soli 16 euro. D’altra parte, come regalo di Natale, si possono trovare anche prodotti essenziali per l’igiene, come lo spazzolino elettrico di Oral-B a 35 euro, il rasoio elettrico da uomo Braun a 200 euro o l’epilatore più venduto su Amazon, il Braun Kit Silk, a meno di 90 euro.

Gli sconti da Sephora

Per quanto riguarda il make up, anche Sephora, uno dei grandi negozi beauty per eccellenza, ha dato il via al suo Black Friday. Partiamo da Foreo: il dispositivo Luna 4, uno dei più virali del momento, a soli 223 euro, il 20% in meno del suo prezzo abituale. Passiamo poi a GHD, uno dei marchi di parrucchieri più acclamati: la Styler Grand-Luxe Platinum+ è disponibile al prezzo di 278 euro. E non dimentichiamo i prodotti che hanno fatto impazzire Tiktok, come i cerotti decongestionanti di Pixi a 21 euro e il tonico Fenty Skin “Fat Water” a 20 euro, oltre a molti altri prodotti in offerta sul sito web. di Sephora.

Se volete invece approfittare di questa data per acquistare i regali per di Natale, Sephora propone diverse confezioni regalo. Da Clinique a Estée Lauder a Carolina Herrera, ce n’è per tutti i gusti e troverete senz’altro il regalo perfetto. Tra questi ne abbiamo selezionati tre che hanno attirato la nostra attenzione. Il primo è il set Moisture Surge di Clinique che comprende crema idratante, maschera notte, contorno occhi e spray per il viso a 20 euro.

La seconda idea regalo è l’astuccio Advanced Night Repair di Estée Lauder, che comprende tre prodotti che agiscono sui principali segni dell’invecchiamento, al prezzo di 64 euro. E infine, un set per la cura dei capelli che Sephora ha creato con i suoi prodotti di punta. Con circa 30 euro, è possibile ricevere un cofanetto con una maschera per capelli Christophe Robin, uno spray protettivo Devacurl, un olio Moroccanoil, un Olaplex nº3, uno spray condizionante Ouai, una maschera idratante Sephora Collection e uno shampoo riparatore e un trattamento leave-in Aveda. Sicuramente il nostro preferito.