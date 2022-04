Bitcoin vola sopra i 41.000 nonostante l’avvertimento del FMI che “attirerà i regolatori”

Il bitcoin lascia rialzi questo mercoledì fino a livelli di prezzo superiori a $ 41.000 e prolunga una mossa di recupero iniziata dopo aver toccato i minimi di cinque settimane a $ 38.550 (in cifre tonde). I trader stanno facendo del loro meglio per rimanere a galla al di sopra del livello di $ 40.000, che è un prezzo chiave affinché i rialzisti continuino a salire. Tuttavia, gli analisti avvertono che la valuta digitale continua a consolidarsi in un ampio intervallo compreso tra $ 38.000 e $ 48.000.

La scorsa settimana, il prezzo della più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato è sceso e bitcoin ha chiuso con una candela ribassista sul grafico settimanale. “Il prezzo cerca supporto sempre più in alto. La maggior parte degli altcoin ha seguito movimenti di prezzo simili”, commenta Alejandro Zala, country manager di Bitpanda in Spagna.

Adesso lui il supporto a breve termine è di nuovo a 40.000, dove “i trader sanno che affinché i ‘tori’ abbiano successo, il bitcoin deve rimanere al di sopra di questo livello di prezzo critico”, avverte Naeem Aslam, capo della ricerca di AvaTrade. La prima resistenza è a 42.000$, un livello da superare per raggiungere l’area più importante dei 45.000$.

L’esperto invita però alla prudenza, poiché sul versante fondamentale il Nuovo avviso del FMI sui paesi che usano le criptovalute per evitare le sanzioni è sotto i riflettori. Le criptovalute vengono utilizzate per vendere petrolio e gas in una certa misura da paesi come l’Iran e la Russia. C’è anche preoccupazione che questi paesi stiano utilizzando le risorse di petrolio e gas per alimentare il mining di criptovalute, che è un’altra fonte di reddito, e per aggirare tutte le sanzioni.

“L’avvertimento del FMI certamente porterà maggiore attenzione normativa alle società di criptovalutescambi di criptovalute e mining di criptovalute”, afferma Aslam.

In generale, il mercato ignora questi rischi e lascia rilanci per tutti gli “altcoin”, il che porta la capitalizzazione totale a 1.925 miliardi. Ethereum segue bitcoin nel suo comportamento e sta anche cercando di guadagnare slancio per superare la resistenza di $ 3.200, mantenendosi al di sopra del supporto di $ 3.000. La terra è ancora positiva, con incrementi del 6% ed è insieme alla solada e al pois dei gettoni che salgono di più.