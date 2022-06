Bitcoin raggiunge il rialzo del mercato azionario, ma non è un’inversione di tendenza

Il bitcoin è tornato a lasciare nuovi massimi da prima del crollo di Terra questo martedì, sopra $ 32.000, livello di resistenza chiave per l’asset digitale e, cosa più importante, ha chiuso maggio con una nota rialzista sopra i $ 31.500, secondo i dati di CoinMarketCap. Tuttavia, gli esperti avvertono che questo comportamento non significa altro che l’asset digitale per eccellenza e, quindi, l’intero mercato sta recuperando terreno con il rally che i mercati azionari stanno vivendo da diverse settimane.

Le criptovalute erano rimaste indietro e l’accoppiamento a lungo osservato con i mercati azionari era dormiente. Ma le valute digitali hanno cambiato aspetto, lasciano profitti tra il 5% e il 10 o 15% in alcuni casi nell’ultima settimana e la sua capitalizzazione totale supera 1,3 trilioni. Tuttavia, dal punto di vista dell’analisi tecnica, è chiaro che questo comportamento non è altro che un rally rialzista in un mercato ribassista.

Così si esprime l’analista indipendente Pentoshi, in una nota sui social. “Il i rally del mercato ribassista possono essere brutali. Possono andare molto più in alto di quanto pensi, ma quasi sempre finiscono con un massimo inferiore o uguale. Non lasciarti ingannare dalle emozioni”, dice.

Mentre il mercato osserva segni di forza, lo afferma l’analista di criptovalute Michael van de Poppe una pausa sopra $ 31.100 apre la strada per testare la resistenza a 32.800$. Ciò porterebbe bitcoin ai livelli di prezzo visti l’ultima volta all’inizio di maggio, quando un mercato in calo ha visto il bitcoin crollare da massimi vicino a $ 40.000 a minimi di $ 26.600.

Infatti, “sopra e pensare a escursioni sostenibili, devi superare i 35.000 dollari per tentare di attaccare i 40.000 dollari”, indica Javier Molina, analista di eToro.

Un recente rapporto ‘Bloomberg’ sottolinea inoltre che il recupero del bitcoin potrebbe essere solo un’oasi prima di un altro grande calo. Perciò, non confondere questo con un’inversione prolungata. Se bitcoin non riesce a mantenere i suoi livelli di supporto chiave, ha tutte le possibilità di cadere $ 22.000indica Jamie Douglas Coutts, di Bloomberg Intelligence.

“Se riesci a mantenere il livello psicologicamente importante di $ 30.000, potresti raggiungere la resistenza di $ 40.000. Tecnicamente, una rottura al di sotto di $ 29.000 confermerebbe un minaccioso pattern double top con il prossimo supporto al minimo di maggio di $ 25.424, e poi la media mobile a 200 settimane a $ 22.130″.