Bitcoin polverizza la resistenza di 40.000$ e si lascia alle spalle il canale ribassista

Abbiamo già quello che agognavamo, il superamento con facilità e nei prezzi di chiusura dell’importante resistenza dei 40.000 dollari nel futuro di bitcoin.

Analisi tecnica RESISTENZA ALLA ROTTURA S1 36235 S2 32855 R1 44450 R2 52200 Breve termine Medio termine Lungo termine

Dopo aver superato la resistenza, prima del supporto, dei 40.000 dollari del futuro del bitcoin possiamo dire di aver appena assistito al primo segnale di vera forza da quando è iniziata la fase correttiva all’inizio di novembre dopo aver toccato i massimi storici a 69.355$. Movimento che, inoltre, lo porta a bucare la parte alta del canale ribassista di breve termine.

Se crediamo che il canale ribassista rotto al rialzo, dovrebbe viaggiare almeno per la larghezza dello stesso. Quale lo proietta verso l’area di ca. $ 48.000. In ogni caso, c’è ancora molta stoffa da tagliare prima di pensare a un ritorno ai massimi storici. Ma ciò che è veramente importante è che, nonostante la recente correzione di oltre il 50%, la struttura dei prezzi non ha mai smesso di costruire minimi e massimi crescenti a medio e lungo termine.

Inoltre, ora abbiamo a supporto in linea retta impeccabile che collega i minimi di giugno, luglio e gennaio. Tre supporti in una nuova linea guida rialzista a breve termine per avere almeno tre punti di tangenza. Sopra, sul lato della resistenza, abbiamo: 44.450, 52.200, 59.700 e i massimi storici a $ 69.355.