Bitcoin perde forza e testa di nuovo $ 40.000 dopo Powell

Torna il mercato delle criptovalute questo venerdì scende di circa il 2%., appesantito dai commenti del presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, che non si è tirato indietro nel chiarire che un rialzo dei tassi di 50 punti base alla riunione di maggio della banca centrale è sul tavolo. Inoltre, ha aperto la porta a più incrementi tariffari dello 0,5% nelle riunioni successive. Bitcoin sta cedendo terreno, allontanandosi dal suo recente massimo di 10 giorni sopra i 42.000$ e sembra pronto a testare l’importante supporto di 40.000$.

Il rally scoppiato nelle criptovalute nelle ultime sessioni dopo che l’asset digitale è sceso al minimo di cinque settimane di $ 38.500 si è esaurito e la criptovaluta più grande del mondo sembra incapace di mantenere il suo slancio. Eppure, “il la resistenza mostrata al movimento al di sotto di $ 40.000 è stata impressionante e potenzialmente indicativo del fatto che lo spazio rimane rialzista, nonostante l’incertezza in altri mercati finanziari”, afferma Craig Erlam, analista di Oanda.

“Il Nasdaq ha avuto una settimana più turbolenta, mentre lo spazio cripto è riuscito a distinguersi, il che forse è un segno che si sta allontanando dal legame tra le prestazioni di entrambi”, spiega l’analista. “Vedremo se riuscirà a mantenerlo, perché c’è una cosa che li accomuna entrambi: sono considerati asset rischiosi, anche se bitcoin è all’estremità superiore della scala“, Aggiunge.

È stato proprio questo legame, che alcuni esperti considerano temporaneo in quanto non governato dai fondamentali delle valute digitali, ma da un sentimento degli investitori new-fangled entrati nelle criptovalute nell’ultimo anno, che è tornato a sparare alcune vendite dopo Powell mostra le sue piume di falco durante un dibattito organizzato dal FMI. L’inasprimento della politica monetaria è negativo per i titoli tecnologici del Nasdaq e i nuovi investitori di criptovaluta trattano il bitcoin come solo un altro titolo tecnologico, da qui le pesanti vendite.

Negli “altcoin”, il comportamento è stato simile, con l’ethereum che ha perso terreno al di sotto di due livelli di resistenza che non è riuscito a consolidarsi a $ 3.080 e $ 3.150, mentre si dirige verso l’importante supporto a $ 3.000. Se questo livello viene perso, i $ 2.850 torneranno in gioco.

In negativo anche il caradano, la solana, la valanga o il pois, mentre la capitalizzazione di mercato complessiva è di 1,88 miliardi.