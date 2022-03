“Bitcoin non è un rifugio con l’Ucraina, ma una copertura contro il rischio politico”

Molteplici sono state le svolte nel ruolo del bitcoin durante la guerra in Ucraina. Gli esperti hanno convenuto che non ha funzionato come un bene rifugio, un ruolo in cui l’oro ha prevalso. Infatti, dall’inizio dell’invasione russa del paese vicino, è in rialzo del 5% e dovrebbe continuare il suo trend rialzista basato su banche centrali che aumentano il metallo prezioso nelle loro riserve a scapito di valute come l’euro o il dollaro. Tutto sommato, la regina delle criptovalute non è andata così male come i mercati azionari, ed è perché ha funzionato come copertura contro il rischio politico.

Almeno questo è ciò che credono gli esperti di Wisdom Tree, evidenziando come, dopo uno shock iniziale sui mercati, il prezzo del bitcoin abbia retto relativamente bene, mentre la volatilità è stata tipica di questi asset. “Da quando ha raggiunto il suo massimo storico nel novembre 2021, bitcoin è sceso del 45%. Ma rispetto ai titoli tecnologici – che, come il bitcoin, sono considerati asset rischiosi – regge”, afferma Teeka Tiwari, analista del Palm Beach Research Group.

Per esempio, il Technology Select Sector SPDR Fund (un fondo quotato in borsa -ETF- contenente titoli tecnologici dell’S&P 500) è sceso del 18% in soli tre mesi. E le principali società tecnologiche, come Amazon, Apple e Netflix, hanno perso ancora di più, sottolinea questo analista. I mercati azionari hanno risentito duramente della posta in gioco di questo conflitto, che si è fatto sentire anche nel prezzo del petrolio.

Gli analisti dell’albero della saggezza lo riconoscono a livello globale “Il prezzo del bitcoin è diventato più correlato alle azioni durante gli acuti shock del mercato e la sua volatilità lo ha reso un povero candidato per lo status di rifugio sicuro”. “Più che un bene rifugio, il comportamento del bitcoin, come mostrato durante gli eventi in Russia e Ucraina, suggerisce che può svolgere il ruolo di copertura contro il rischio politico”, affermano. Qualcosa “simile al modo in cui il petrolio si comporta a livello globale”, aggiungono. “In tempi di shock macroeconomico, come la crisi covid di marzo 2020, il petrolio tende a scendere bruscamente. Al contrario, in periodi di accresciuto rischio politico, che creano timori di carenze e interruzioni, il prezzo del petrolio tende a salire.

Oltre a quanto sopra, gli esperti sottolineano le dure sanzioni imposte alla Russia dalle nazioni occidentali, come il blocco di un certo numero di banche russe dall’utilizzo della rete di messaggistica della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). O che i beni della Banca centrale russa all’estero sono stati congelati per impedirle di liquidare i suoi beni, sono precipitati la popolazione russa guarda alle risorse digitali.

Tenuto conto di ciò, “Per le persone in Russia, il bitcoin è servito come una risorsa sicura”., indicano dall’Albero della Sapienza. Bitcoin non richiede archiviazione fisica, ha una politica monetaria fissa ed è altamente divisibile. “Nei luoghi in cui dollari USA, obbligazioni USA o oro non sono disponibili, ma il sistema economico locale e/o la valuta stanno crollando, il crypto asset diventa un’alternativa interessante”, affermano, quindi, in questo contesto, “Bitcoin sta prendendo forma fino a diventare l’ultima risorsa”.

Opzioni più tradizionali di rifugio sicuro non sono disponibili per gran parte dei cittadini ucraini e la Federazione Russa – anche prima del conflitto e delle successive sanzioni – ma bitcoin è accessibile a chiunque abbia un cellulare. “È facile fare trading. È facile da spostare: miliardi di dollari di bitcoin possono essere archiviati su una chiavetta USB. Non può essere confiscato. E non è responsabilità di nessuno”, sottolinea dal canto suo Tiwari.

Questa maggiore domanda di bitcoin sia in Russia che in Ucraina può essere vista nei maggiori volumi di scambio delle rispettive valute legali sugli scambi di asset digitali. Un aumento “anomalo” in due paesi dove l’adozione di criptovalute è alta. Da qualche tempo, Russia e Ucraina hanno visto aumentare ccommercio di beni elettronici a livelli relativamente elevati per la sua regione, occupando rispettivamente il primo e il secondo posto. L’uso delle risorse digitali non è qualcosa che si limita a una piccola fascia di popolazione: una stima approssimativa suggerisce che i due paesi con il più alto possesso di criptovalute sono, ancora, Ucraina (12,7%) e Russia (11,9%).

È probabile che il bitcoin e gli asset digitali in generale, come le stablecoin ether e ancorate al dollaro, lo facciano ricevere maggiore attenzione nel contesto del conflittodicono gli esperti. Inoltre, gran parte del mining di Bitcoin si svolge in Siberia. In ogni caso, “tutti i segnali indicano un aumento della domanda e un maggiore utilizzo di asset digitali come bitcoin in luoghi vittime di instabilità economica e/o politica”, affermano da Wisdom Tree.