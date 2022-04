Bitcoin lotta con 40.000 e guarda a 38.000: “L’incertezza è più forte degli acquisti di Luna”

Forti ribassi nel mercato delle criptovalute per culminare in diversi giorni di indecisione in bitcoin in cui la più grande criptovaluta del mondo ha smentito lo schema tecnico che era più che evidente nel suo grafico. Al il triangolo simmetrico previsto dall’analisi tecnica non sarà soddisfattoci si potrebbe aspettare che i ribassi continuino verso l’area di supporto significativa a $ 38.000- $ 39.000 e l’azione sui prezzi sembra fornire questa previsione dopo aver perso il $ 40.000 – $ 42.000 zona di supporto alla chiusura di lunedì. Questo martedì, il prezzo fatica a recuperare i 40.000 dollari.

Il recente comportamento della criptovaluta “significherebbe anche a Breakout del livello di 50 Fibonacci dal minimo al massimo del 2022, che potrebbe anche essere un segnale negativo”, commenta Craig Erlam, analista di Oanda. “Sarà interessante vedere se questi livelli attireranno acquirenti, poiché la rottura di due settimane fa e i massimi annuali sopra i $ 48.000 sembravano essere molto rialzisti spostare. Ma da allora tutto è andato in discesa”, aggiunge l’esperto.

Indipendentemente da quanto dicono i grafici, le cause dell’ondata di vendite nel mercato sono varie e diffuso a tutti gli “altcoin” con cali tra il 5% e l’8% per la maggior parte dei token, mentre la capitalizzazione totale è scesa drasticamente a 1,85 trilioni di dollari. In generale, gli esperti incolpano la correlazione delle valute digitali con i mercati azionari che gli investitori sembrano ridurre la loro esposizione ad attività speculative, comprese azioni e criptovalute, tra le preoccupazioni per l’inflazione e il rallentamento della crescita economica. .

Inoltre, le prestazioni di Lunedì il Tesoro USA a 10 anni è salito al nuovo massimo degli ultimi tre anni al 2,78%deprimendo il valore attuale dei titoli tecnologici, che è stato notato dal Nasdaq, che lunedì è stato il peggiore dei tre indici di Wall Street, in calo di oltre il 2%.

Gli esperti sottolineano che il l’incertezza generale mette in ombra altri sviluppi nel mercato delle criptovalute, come gli acquisti della Luna Foundation Guard (LFG), che punta ad avere una riserva di 10.000 milioni di dollari in bitcoin per supportare la sua stablecoin USDT.

“A seguito di precedenti acquisti di Luna Foundation Guard, abbiamo assistito a un aumento della capitalizzazione di mercato realizzata come altri operatori hanno seguito l’esempio di LFGL’azienda ha scritto: “Tuttavia, la capitalizzazione di mercato realizzata è rimasta piatta da quest’ultimo acquisto, indicando una propensione all’acquisto leggermente inferiore questo fine settimana”, commentano gli esperti di FundStrat.

Sembra che gli investitori abbiano ridotto il budget di rischio, cosa tipica in tempi di turbolenze di mercato.Dopotutto, la volatilità globale è stata compressa negli ultimi 15 anni di stimoli monetari senza precedenti.

LFG ha acquistato altri 173 milioni di dollari in bitcoin durante il fine settimana e ora ha 39.897,98 bitcoin, per un valore di circa $ 1,67 miliardi. Terra coin, nel frattempo, LUNA, guida i recenti ribassi, in calo dell’8%.