Bitcoin incapace di contenere 40.000: l’investitore evita gli asset sensibili al rischio

Gli investitori evitano le attività sensibili al rischio e bitcoin non è in grado di mantenere il livello di $ 40.000. La criptovaluta è scesa sotto i 39.000$ lunedì a causa della pressione delle misure della banca centrale globale per inasprire la politica monetaria.

“Mantiene il debolezza del livello dei prezzi all’interno del grande range 35.000-45.000 dollari che, a sua volta, è delimitato da 30.000-50.000 dollari”, afferma Javier Molina, portavoce di eToro in Spagna. Aggiunge che, “per il momento, impossibilità di mantenere i 40.000 dollari e movimento, Nonostante quanto sopra, di manifesta debolezza con un obiettivo di 38.000”.

“Se si perdono, sostegno dei 35.000 e lì abbiamo la prima grande prova. Sopra, i 42.000 primi e i 45.000 come resistenza da battere”, spiega.

La principale risorsa digitale è scesa del 15,6% finora quest’anno e rimane lontano dal suo massimo storico di $ 68.990 raggiunto all’inizio di novembre scorso.

Dal canto suo, da IG commentano che le principali criptovalute hanno riscontrato qualche “debolezza” negli ultimi giorni, anche a causa del periodo delle vacanze pasquali, che ha causato un certo calo dei volumi scambiati. “Tuttavia, dopo la volatilità dallo scoppio della guerra in Ucraina, potremmo trovarci di fronte a una fase di consolidamento del mercato“, stima.

Guardando al bitcoin, la principale criptovaluta si lascia alle spalle il supporto psicologico di $ 40.000, “un livello in cui troviamo molte controversie tra offerenti e richiedenti. Ora, l’obiettivo del bitcoin è cercare un pullback verso $ 40.000, ma la possibilità di un inizio di rafforzamento del prezzo si rafforzao”, dicono.

Del resto delle criptovalute, evidenziano che in modo simile troviamo il ethereum (ETH), il cui prezzo oggi sta perdendo il supporto psicologico di 3.000 dollari, area che ha ceduto alle pressioni al ribasso dopo il rialzo dello scorso marzo. Pertanto, continueremo ad aspettare per conoscere il “piano” che la seconda criptovaluta ci lascia dopo l’aumento delle vendite.

D’altra parte, sembra proprio così Solarium Anche (SOL) sta perdendo forza dopo aver toccato i 130$ con l’arrivo di aprile. Pertanto, la criptovaluta cede poco più del 30% dai massimi, cedendo momentaneamente di nuovo il supporto dei 100$, in coincidenza con il ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Per la sua parte, Ripp (XRP) viene scambiato intorno a 0,73$ dopo essere rimbalzato dal supporto di 0,69$, anche se è vero che nelle ultime settimane non è riuscito a rompere la resistenza di 0,90$. “D’ora in poi, il punto debole per le criptovalute sarà il ritorno al livello di $ 0,80”.

Cardano (ADA) sta anche mostrando segni di debolezza dopo aver ripetutamente flirtato con la resistenza di $ 1,25. Tuttavia, la preesistente debolezza del mercato ha generato un calo verso i livelli di marzo, perdendo il supporto del dollaro nelle ultime due sessioni. Quanto a Dogecoin (DOGE), viene scambiato intorno a $ 0,1348, lasciandosi alle spalle il livello di $ 0,18 dopo che il suo prezzo è aumentato diversi giorni fa dopo che Elon Musk ha twittato di nuovo sulla criptovaluta. “Tuttavia, il punto di svolta per i possessori di criptovaluta sarà di $ 0,1269”.

Infine, terra (LUNA) è in ribasso di oltre il 34% dai suoi massimi storici, scambiando di nuovo sotto gli 80$, anche se sta rifiutando il livello successivo di 75$, quindi potremmo vedere un ulteriore pullback verso il livello menzionato (80$). “D’ora in poi, con le forti mosse di vendita che stiamo vedendo, sarà interessante se Luna non rinuncerà a $ 75,30, poiché il prossimo obiettivo è $ 70”.