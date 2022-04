Bitcoin ed ethereum non sono fuori pericolo e combattono con supporti importanti, secondo il tecnico

Aumenti per le criptovalute questo mercoledì, incoraggiati dal rally dello shiba inu dopo la sua premiere su Robinhood. La maggior parte delle “altcoin” rimane in verde anche nelle ultime 24 ore Bitcoin lascia guadagni molto modesti dopo aver rinunciato a $ 40.000 lunedìlivello dei prezzi che ha recuperato martedì dopo che i ‘rialzisti’ hanno difeso con forza l’area dei 39.500 dollari.

L’analisi tecnica lo suggerisce le prospettive ribassiste a breve termine manterranno, sebbene gli analisti indichino che se il rally sopra i 40.000$ fosse confermato, potrebbero arrivare più acquisti per le valute digitali più scambiate. Per ora, bitcoin è in calo del 17% dal suo recente massimo annuale del 28 gennaio, sopra i $ 48.000.

Che cosa supporti a breve termine abbiamo $ 36.500 e sotto $ 34.300 e $ 32.855. E come resistenza $ 48.500. “L’unica cosa degna di nota a brevissimo termine è il fatto che, nonostante i recenti cali, continuiamo ad avere minimi e massimi crescenti dai minimi di gennaio”, afferma José María Rodríguez, analista tecnico di Bolsamanía.

Ethereum (ETH) segue uno schema simile. Nel caso della seconda valuta digitale più grande per capitalizzazione di mercato, si aggrappa al $ 3.000 e i grafici mostrano che è in calo dal 3 aprile. Il rifiuto ha convalidato una linea di resistenza discendente (icona rossa) che regge dal 10 novembre. Finora, l’ETH ha raggiunto un minimo di $ 2.948 il 1 aprile.

Se il movimento discendente continua, la zona di supporto più vicina sarebbe a $ 2.800. Ciò convaliderebbe una linea di supporto ascendente dal mese di gennaio. Se combinato con la linea di resistenza discendente, creerebbe anche un triangolo simmetrico.