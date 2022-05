Bitcoin è nelle mani della Fed e si teme che scenda a quota 30.000 se ci fosse un rialzo dello 0,75%

Il mercato delle criptovalute mantiene il tono depresso degli ultimi giorni e ha concatenato diverse sessioni in cui tutti i token digitali non sono stati in grado di superare i loro recenti ribassi. La capitalizzazione totale è di circa 1,74 trilioni di dollari, con gli asset principali, bitcoin ed ethereum, vicini a livelli di supporto importanti, mentre gli esperti indicano che ci si può aspettare più sofferenza se la Federal Reserve statunitense (Fed) mostrerà il suo lato più aggressivo questo mercoledì.