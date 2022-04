Bitcoin continua a scivolare verso 40.000 – 42.000 nonostante la febbre degli acquisti di Luna

Weekend di consolidamento del prezzo del bitcoin che, però, ha lasciato negli investitori la sensazione che la criptovaluta più grande del mondo continuerà a drenare lentamente posizioni verso la zona di supporto tra i 40.000 e i 42.000 dollari. Il raduno di domenica, sponsorizzato in parte dall’annuncio del Luna Foundation Guard ha acquistato altri 173 milioni di dollari in bitcoinnon è riuscito a durare questo lunedì, quando l’asset crittografico è di circa $ 42.500.

La crescente incertezza economica legata all’invasione non provocata della Russia dell’Ucraina e agli imminenti aumenti dei tassi di interesse da parte della banca centrale statunitense mantengono il valuta lontana dai massimi annuali di fine marzo a $ 48.000. “Fondamentalmente, il prezzo si sta gradualmente abbassando e, a breve termine, è bloccato in una zona di consolidamento da $ 40.000 a $ 48.000”, afferma Naeem Aslam, capo della ricerca presso AvaTrade.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, bitcoin è entrato in un consolidamento la scorsa settimana che si è concluso con una correzione o, quello che è lo stesso, con una specie di ‘ritorno’ ma senza rimbalzo, “che invalida la cifra tecnica che il prezzo aveva tirato, poiché il triangolo simmetrico non funziona”, spiega José María Rodríguez, analista tecnico presso Bolsamanía. «Tuttavia, questo non significa che ci siano cadute nell’area di 36.500 e 35.000, gli appoggi più importanti», aggiunge.

“Quello che gli operatori vorrebbero vedere è quello il prezzo supera il livello di $ 50.000dal momento che ciò non farà che aumentare l’interesse per bitcoin”, afferma Aslam.

I cali si verificano nonostante l’aumento degli acquisti di Luna Foundation Guard (LFG), l’entità dietro la stablecoin TerraUSD, che ha aggiunto 173 milioni di dollari in bitcoin al tuo portafoglio durante il fine settimana attraverso una serie di acquisti. LFG ora ha 39.897,98 bitcoin, per un valore di circa $ 1,67 miliardi.

Ether, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha seguito un andamento simile durante il fine settimana e anche sceso a circa $ 3.200. Altre importanti criptovalute si sono comportate in modo misto. AXS e il token lunare di Terra erano recentemente scesi rispettivamente dell’1,5% e del 2% circa. Ma il popolare token del meme DOGE è aumentato del 5%. La trattativa è stata scarsa.

La prestazione di le criptovalute ultimamente hanno in gran parte coinciso con i principali mercati azionari.s, anch’essi caduti. Il Nasdaq incentrato sulla tecnologia ha chiuso venerdì in calo di oltre un punto percentuale. Anche l’S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average sono scesi poiché gli investitori hanno continuato a elaborare una serie di eventi storici che potrebbero far precipitare l’economia globale in recessione.