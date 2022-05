Bitcoin continua a consolidarsi dopo la sua peggiore serie di sconfitte settimanali dal 2011

Il mercato delle criptovalute sale questo lunedì dopo un weekend di debolezza in cui bitcoin ed ethereum si sono collocati nella parte inferiore del range di consolidamento in cui entrambi i token sono inquadrati dopo il caos scatenatosi sul mercato appena 10 giorni fa. Il Satoshi Nakamoto nasce da un’idea che sta ancora lottando per costruire posizioni superiori a $ 30.000 e si prosegue con i rialzi a 32.000, resistenza che aprirebbe le porte a maggiori guadagni per il criptoattivo, mentre l’etere -l’unità della rete Ethereum- passa di mano a 2.000 dollari.

Le prospettive non sono delle più incoraggianti dopo che bitcoin ha chiuso la sua settima settimana consecutiva in ribasso il 22 maggio, la serie di sconfitte più lunga dall’agosto 2011, secondo i dati raccolti da Bloomberg. La debolezza del mercato è in linea con il calo di sette settimane dell’S&P 500. “Se l’S&P scende un po’ di più, ciò dovrebbe creare un’ultima discarica e una grande opportunità di acquisto per Bitcoin”, osserva lo stratega tecnico di Fundstrat Global, Mark Newton.

“C’è molta tendenza al ribasso e dovremmo avvicinarci a un momento in cui siamo davvero voglio comprare nei prossimi due mesi“, Aggiungere.

Il bitcoin ha sofferto nelle ultime settimane poiché la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse e l’inflazione rimane alta, alimentando le prospettive di un’ulteriore stretta monetaria. Sebbene il token sia stato pubblicizzato in passato come copertura contro l’inflazione, negli ultimi mesi si è dimostrato altamente correlati con attività rischiosecome le società del Nasdaq 100, caduto nel bel mezzo del cambio di ciclo.

D’altra parte, l’indicatore di forza relativa (RSI) è entrato in un periodo che storicamente ha preceduto i rendimenti degli investimenti a lungo termine. Rekt Capital mostra che quando l’RSI ha raggiunto questo livello prima e invertito, inclusi gennaio 2015, dicembre 2018 e marzo 2020, ha segnato un minimo per il mercato. La scorsa settimana abbiamo già segnalato che l’esperto di mercato Lark Davis ha indicato di essere stato ipervenduto, il che indica che l’opportunità di acquisto c’è.

Inoltre, Marcus Sotiriou, analista di GlobalBlock, spiega che i dati della società di analisi on-chain Glassnode mostrano che bitcoin si sta avvicinando a una regione che è al di sotto del costo medio di tutti i possessori della blockchain. “In precedenza negli anni in cui bitcoin è entrato in questa regione ha presentato quattro opportunità di acquisto“, spiega. “Entrambi gli indicatori suggeriscono che i mercati delle criptovalute potrebbero essere vicini al minimo in questo mercato ribassista in cui ci troviamo”, aggiunge l’esperto.

Non appena per ethereum, l’analisi dei prezzi è ribassista, poiché abbiamo visto il consolidamento trasformarsi in debolezza che ha impedito ai rialzisti di riprendere il controllo. Pertanto, gli analisti tecnici si aspettano che venga stabilito un altro massimo locale più basso e che Ethereum torni verso il supporto principale a 1.900$.

Il volume degli scambi è sceso del 19,21% per un totale di $ 9,7 miliardi, mentre la capitalizzazione di mercato totale è scambiata intorno a $ 243,48 miliardi, che è una posizione dominante del 19%.

Nelle ultime ore, il rally che ha segnato la LUNA, del 55%, dopo il crash di alcune settimane fa. Le criptovalute si stanno ancora leccando le ferite dopo il fiasco di Terra e i suoi due token – LUNA e UST – e la capitalizzazione totale rimane di circa $ 500 miliardi al di sotto del suo valore prima del crollo della blockchain di Do Kwon, a $ 1,3 trilioni. Terra è attualmente in pausa e la volatilità di questi asset è enorme.

Il rumore che circonda i tentativi di rilanciare questo progetto continua a tenere gli investitori in disparte, quindi il quadro tecnico non è cambiato minimamente.