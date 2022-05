Bitcoin celebra una Fed al suo punto debole di stretta monetaria e il prezzo punta a 42.000

Vendi la voce, compra la notizia. Il mercato delle criptovalute si tinge di verde questo giovedì e lascia aumenti tra il 5% e il 10% in 24 oredopo che la Federal Reserve statunitense (Fed) ha annunciato il suo ritmo di rialzi dei tassi e inasprimento monetario rimarranno entro i parametri scontati dal mercato. Dopo che la banca centrale ha escluso la possibilità di rialzi dei tassi superiori allo 0,5% e l’orientamento ai mercati non ha usato un linguaggio ‘falco’ come alcuni avevano previsto, gli acquisti sono entrati a Wall Street e nelle criptovalute, quindi mano nella mano negli ultimi mesi.