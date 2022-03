Bitcoin, ai massimi da tre mesi: “I ‘tori’ ora hanno il controllo del prezzo”

Bitcoin allunga questo lunedì il rally rialzista in cui si è imbarcato questo fine settimana e che lo ha portato a segnare massimi da oltre tre anni, a livelli di prezzo superiori ai 47.000 dollari, che non si vedevano da inizio gennaio per l’asset digitale. Con questo slancio al rialzo, la regina delle criptovalute ha cancellato le sue perdite finora quest’anno, accumulando sei giorni positivi e un anticipo del 15% nell’ultima settimana, secondo i dati di CoinMarketCap. Il resto del mercato sta seguendo le orme del token digitale più scambiato al mondo, con guadagni in media del 6% per le principali valute digitali nelle ultime 24 ore, che ha portato la capitalizzazione totale a 2,1 miliardi di dollari.

Gli esperti sottolineano che la spinta di questi asset continuerà nel breve termine, sulla scia del rimbalzo che sta avvenendo nel resto dei mercati finanziari. Inoltre, ultimamente i fondamentali sono stati positivi per le valute digitali, tra buone notizie dal fronte normativo poiché i timori sono svaniti, almeno per ora, di un divieto delle criptovalute negli Stati Uniti o nell’Unione Europea (UE). Nello specifico, il Parlamento Europeo ha completamente eliminato le clausole che puntavano al divieto del modello proof-of-work – su cui si basa bitcoin – dalla regolamentazione dei Crypto Asset Markets (MiCA), che è in fase di sviluppo.

Il disegno di legge continuerà a essere dibattuto e negoziato tra Parlamento, Consiglio e Commissione, con gli organi dell’UE che collaborano per raggiungere un consenso finale che stabilisca disposizioni normative per l’intera regione. Ora, tutti gli occhi saranno puntati sul Regno Unito poiché ci sono diversi rapporti secondo cui il Regno Unito rivelerà presto piani per regolamentare il mercato delle valute digitali.

D’altra parte, anche il fatto che la guerra in Ucraina abbia mostrato casi d’uso reali per i token ha contribuito all’aumento dei prezzi, il più recente è stato l’inclusione da parte della Russia del bitcoin come mezzo di pagamento in cambio di petrolio per i paesi considerati. “amici”, come la Cina o la Turchia. Inoltre, gli esperti indicano che gli acquisti di Luna Foundation Guard (LFG) stanno determinando il prezzo. Nello specifico, la scorsa settimana ha acquisito 125 milioni di dollari in bitcoin nell’ambito del piano per accumulare un totale di 3.000 milioni di USDT in bitcoin come riserva per il token terra.

Gli esperti ora indicano che gli ultimi movimenti di bitcoin gli aprono le porte per affrontare finalmente il livello di $ 50.000, che presenta una resistenza molto maggiore rispetto al livello di $ 45.500- $ 46.000, che ha già superato. “I rialzisti hanno il controllo del prezzo”, commenta Naeem Aslam, analista di AvaTrade, “ma è importante notare che il rally si fermerà a meno che non riesca a superare la prossima zona di controllo”, aggiunge, e “una volta rompe questa resistenza, è molto probabile che vedremo un serio slancio rialzista”.