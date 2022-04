Bitcoin, a un minimo di quasi due mesi e con un prezzo che si avvicina a 36.000

Il supporto che tutte le notizie positive che certificano il buon aspetto dei fondamentali del mercato delle criptovalute o l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk non hanno potuto ottenere con il nuova ondata di avversione al rischio che è stata innescata questo martedì a Wall Street. Il Nasdaq ha guidato il declino di tutti gli indici e gli investitori in asset digitali sono stati portati via dallo slancio delle vendite, che ha lasciato un movimento avanti e indietro in bitcoin, ethereum e persino dogecoin.

“Il bitcoin si è ritirato quando l’avversione al rischio è tornata a Wall Street, con i titoli tecnologici che guidano il declino”, afferma Jeffrey Halley, analista di Oanda. “La sospensione delle forniture di gas alla Polonia da parte della Russia ha ridotto drasticamente gli asset rischiosi, comprese le criptovalute”.

Anche la stagione dei guadagni lascia un sapore agrodolce. Il delusione di Alphabet, che ha guadagnato l’8% in menocontrasta con Microsoft, che ha soddisfatto le aspettative. Un altro valore che ha subito il suo il 26 aprile è stato Tesla, che ha rinunciato al 12% dopo che il suo CEO ha accettato di acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari. Gli esperti sottolineano che ai suoi azionisti non è piaciuto che Musk utilizzi i titoli della società come garanzia per l’acquisizione del social network “microblogging”.

Questo cocktail di notizie ha inviato al mercato dosi di volatilità che non si vedevano da mesi. Il bitcoin ha finito per chiudersi in un nuovo minimo di sette settimane a $ 37.884 essendo riuscito a invertire le recenti perdite nel fine settimana e lunedì (secondo i dati di CoinMarketCap). Tuttavia, l’attrazione di Musk e Twitter è riuscita ad aumentare il suo prezzo all’importante cifra di 40.000 dollari che non è riuscita a mantenere e ora si aggrappa a 38.500, con un occhio a $ 36.500. Il ethereum si è esibito in modo simile e ha recitato in un movimento avanti e indietro da 2.800 a 3.000 dollari.

Le cadute questo mercoledì sono di circa il 5% nelle due principali valute del mercato, così come in ripple, terra, cardano o avalanche. Per quanto riguarda dogecoin, lunedì dopo aver appreso la notizia, è salito del 26% e martedì ha accelerato la sua performance fino ad aumentare del 30%, quindi tagliare i loro rialzi e finire sotto $ 0,14. L’analisi tecnica del ‘criptomema’, tuttavia, indica che il segnale rialzista che ha lasciato tra lunedì e martedì non è stato invalidato “finché verranno rispettati 0,13 dollari”, afferma l’analista Ali Martinez, il cui prezzo target è di 0,24 dollari. La capitalizzazione di mercato totale ha visto volare $ 100 miliardi in 24 ore e ora si attesta a $ 1,77 trilioni.

LE NOTIZIE POSITIVE NON E’ CONVINCENTE

Questo comportamento indica che gli investitori hanno ignorato altri sviluppi positivi che si sono verificati sul mercato negli ultimi giorni.

Lunedì, il Bitcoin Mining Council ha pubblicato un rapporto evidenziando che il l’efficienza mineraria è aumentata del 63% anno su anno, con un consumo di energia sostenibile al 58%, segnando il quarto trimestre consecutivo sopra il 50%. Inoltre, la rete consumava il 25% di energia in meno ogni anno. “Questi miglioramenti sono interessanti per le istituzioni che vedono l’impatto ambientale come uno dei motivi principali per non investire in bitcoin”, afferma Marcus Sotiriou, analista di GlobalBlock.

Oltretutto, fedeltà ha avanzato il suo sostegno per un’adozione diffusa, come consentirà agli investitori di aggiungere bitcoin ai loro piani pensionistici 401 (k).. “Fidelity è il primo grande fornitore di piani pensionistici a farlo e penso che invii un messaggio importante ai fornitori di servizi pensionistici: nessuno vuole essere il primo, ma nessuno vuole essere l’ultimo”, afferma Sotiriou.

Per quanto riguarda il commercio di Twitter, il mercato più ampio spera che sarà l’inizio della prossima corsa al rialzo. Tuttavia, l’elenco sembra contraddire il consenso degli esperti in quanto, per ora, “non è chiaro cosa farà Musk in modo diverso o come affronterà la questione del bootstrapping delle truffe che danneggiano la reputazione delle criptovalute”, conclude l’analista GlobalBlock.