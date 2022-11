La bistecca russa con quattro formaggi in salsa di peperoni è nata in Europa. Questa regione è ricca di mandrie di bovini, suini e altri animali. Sebbene il consumo di carne risalga all’epoca dell’homo erectus, oltre 200 milioni di anni fa, non è sempre stato alla portata delle classi sociali meno favorite. Nonostante ciò, è la fonte proteica più consumata del pianeta, e l’Argentina è il Paese in cui è più diffusa.

Questa bistecca russa con quattro formaggi in salsa di peperoni soddisferà i gusti di tutti. Si tratta di una ricetta molto versatile, il cui ingrediente principale è il macinato di manzo, maiale, ecc. È possibile utilizzare qualsiasi miscela di formaggi e la bistecca può essere fritta, grigliata o cotta al forno.

La carne rossa è la principale fonte di proteine per l’uomo. È ricca di minerali, aminoacidi e vitamine del gruppo B che contribuiscono allo sviluppo delle funzioni cerebrali e della massa muscolare. I nutrizionisti raccomandano il consumo di questo alimento soprattutto ai bambini e agli adolescenti… Ecco come preparare questa ricetta!

Ingredienti

Per il filetto: