BingX festeggia 4 anni con premi del valore di oltre 200.000 USDT!

BingX è felice di celebrare il suo 4° anniversario questo maggio. Fondata nel 2018, BingX è cresciuta fino a diventare la piattaforma di social trading leader nel mondo.

Per commemorare questa pietra miliare, BingX sta organizzando un concorso della durata di un mese in cui i vincitori possono vincere premi individuali e di squadra del valore di oltre 200.000 USDT!

Ci sono due parti in questo concorso: l’elenco di popolarità e i migliori guadagni.

Questo è ciò che devi fare!

Torneo dei vincitori con i guadagni più alti:

1. Registrati al torneo BingX 4th Anniversary (dal 14 maggio 2022 alle 10:00 al 10 giugno 2022 alle 10:00)

2. Fai trading per ottenere il reddito più alto della settimana.

un. Settimana 1: 20 maggio – 27 maggio

b. Settimana 2: 27 maggio – 3 giugno

c. Settimana 3: 3 giugno – 10 giugno

3. Gli utenti verranno classificati in base ai guadagni totali della settimana, a partire dalle 10:00 UTC.

4. Alla fine di ogni settimana, i primi 5 utenti guadagneranno premi settimanali in base alla loro classifica e verrà annunciata una classifica settimanale.

Ci saranno tre settimane di competizione che porteranno al gran finale, dove i primi 30 utenti di ogni settimana (in totale 90 utenti) si daranno battaglia nell’ultima settimana, per un totale di 10 guadagni per premi in classifica per un totale di 117.000 USDT.

Concorso elenco di popolarità:

1. Registrandosi al torneo BingX 4th Anniversary, gli utenti entrano automaticamente a far parte dell’elenco di popolarità.

2. Ogni giorno, puoi scegliere di mettere Mi piace a un altro utente nel torneo e gli utenti verranno classificati in base al numero di Mi piace.

3. I 100 utenti più popolari dell’elenco di popolarità raggiungeranno il gran finale a partire dal 10 giugno 2022 alle 10:00 UTC.

In finale, i 100 utenti più popolari verranno raggruppati in squadre. Le classifiche si baseranno sul valore della popolarità complessiva e gli utenti possono unirsi a qualsiasi squadra per aumentare la popolarità di quella squadra durante le finali. Più persone ci sono, più è popolare.

Le prime 3 squadre più famose condivideranno bonus e ricompense per un valore di oltre 45.000 USDT (tra il numero di utenti).

Segna il tuo calendario e preparati a partecipare al torneo BingX 4th Anniversary e vincere! BingX.com

A proposito di BingX

Fondata nel 2018, BingX è cresciuta fino a diventare la piattaforma di social trading leader nel mondo. È una piattaforma globale di trading di asset digitali, spot e derivati ​​che fornisce un ecosistema sicuro, affidabile, incentrato sull’utente e aperto con funzionalità di social trading intuitive create per arricchire l’intero settore delle criptovalute. Nei paesi e nelle regioni in cui BingX opera, ha registrato o ottenuto licenze per servizi finanziari riconosciute e regolamentate dai governi locali.