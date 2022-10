Bimby ottiene il primo ritiro del robot “Monsieur Cuisine” di Lidl in Spagna

Robot da cucina Monsieur Cuisine Connect, commercializzato da Lidl con il marchio Silvercrest. lidl

Il produttore tedesco dell’iconico robot da cucina ha citato in giudizio il suo concorrente per violazione di brevetto in diversi paesi, tra cui la Francia.

Lidl sarà costretta a ritirare dalla vendita in Francia il suo popolarissimo robot Monsieur Cuisine Connect? I suoi punti vendita in Spagna sono già colpiti. Vorwerk, gruppo tedesco proprietario del marchio Bimby, ha ottenuto dalla giustizia spagnola il ritiro dal mercato del robot da cucina commercializzato da Lidl per violazione dei diritti di brevetto, secondo il quotidiano El País . Procedimenti legali sono in corso anche in altri paesi europei, tra cui la Francia.

Vorwerk critica il gruppo Lidl per essersi ispirato troppo ai suoi robot da cucina Bimby nello sviluppo del prodotto Monsieur Cuisine Connect, commercializzato con il marchio Silvercrest. “In totale, il gruppo detiene 69 brevetti sulla famiglia di prodotti Bimby. Nel 2019 ci si è resi conto che c’erano elementi del robot da cucina venduti da Lidl che potevano essere protetti da brevetti Vorwerk“afferma Pierre-Yves Buisson, amministratore delegato di Vorwerk France. Quest’ultimo, però, non si spinge fino a parlare di contraffazione,”perché ciò implicherebbe che i robot sono completamente identici, ma non è così.” Una delle maggiori differenze tra i due elettrodomestici: il prezzo, 1300 euro per il Bimby, contro una media di 359 euro per il Monsieur Cuisine.

In campo legale, il Gruppo Vorwerk ha avviato un’azione legale contro Lidl nel 2018. Il caso è accelerato il 29 maggio 2019, quando Vorwerk ha chiesto, poi ottenuto, “l’autorizzazione ad effettuare operazioni di sequestro-violazione sulla base della parte francese dei suoi brevetti“, secondo un’ordinanza del 25 ottobre 2019 emessa dall’Alta Corte (TGI) di Parigi. Il 3 giugno un ufficiale giudiziario ha sequestrato robot, 236 fatture, opuscoli pubblicitari e un rendiconto delle scorte dalla sede della Lidl.

Il distributore si è opposto a tale iniziativa, ritenendo che i documenti sequestrati contenevano informazioni riservate, come il prezzo unitario del robot Monsieur Cuisine, e il prezzo totale dell’ordine. Nonostante l’azione legale di Vorwerk intentata dalla Lidl contro questo sequestro, il TGI di Parigi si è pronunciato a favore del titolare di Bimby, ma ha imposto che i documenti comparissero in un “versione redatta” In modo che la “informazioni riservate non utili» sono barrati. Il procedimento è ancora in corso e le parti riprenderanno le discussioni davanti a un giudice nel marzo 2021, precisa il Tribunale di Parigi al Figaro.

Nessuna anticipazione sull’esito del caso in Francia

La sentenza in Spagna è la prima di questo genere. Il tribunale commerciale di Barcellona ha stabilito che Lidl ha violato i diritti di brevetto di Bimby. Ha quindi imposto al distributore di ritirare il robot Monsieur Cuisine dalle sue vendite, gli ha proibito di svendere le sue scorte o di farle circolare in un altro paese europeo e di commercializzare questo prodotto in Spagna. Pierre-Yves Buisson si dice soddisfatto di questa decisione, ma insiste sul fatto che non consente di anticipare l’esito del caso in Francia, perché “ogni legislazione è diversa e non sono gli stessi brevetti a essere interessati in questi due paesi“.

Una decisione simile presa in Francia sarebbe un duro colpo per Lidl, i cui robot da cucina vanno a ruba ad ogni vendita. Il marchio distribuisce un totale di “200.000 robot Monsieur Cuisine Connect per vendita“, al ritmo di due vendite all’anno, dettaglia la direzione francese del distributore tedesco in Figaro. Alla domanda sulla sua lotta legale con Vorwerk, Lidl ha rifiutato di commentare.

L’iconico robot da cucina Bimby, che il marchio celebrerà quest’anno il suo 60° anniversario, e il più recente Monsieur Cuisine Connect potrebbero essere concorrenti, ma non è questo che ha motivato Vorwerk a prendere il comando, secondo il marchio: “Lidl lavora all’entry level, mentre Bimby è presente al top di gamma, non ci rivolgiamo allo stesso pubblico. Non ci importa che ci siano molte offerte sul mercato. Quello che ci preoccupa è che i milioni che investiamo in innovazioni tecnologiche finiscono nelle mani di altri“dice Pierre-Yves Buisson.