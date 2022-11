Bimba y Lola riduce la sua collana più estiva, perfetta per i pomeriggi in spiaggia.

Le collane sono uno degli accessori di moda più popolari tra le donne, soprattutto quando arriva l’estate, perché è in questo periodo che si mette in mostra la scollatura e si attira l’attenzione su questa zona del corpo. Oggi vi mostriamo il La collana più estiva di Bimba y LolaBimba y Lola trionfa con molti dei suoi articoli sui social network, come è successo con questa collana, che è diventata virale e tutti vogliono averne una, e con il tremendo sconto che ha, sembra più un regalo che un acquisto. L’azienda galiziana, creato nel 2005 da due nipoti dello stilista Adolfo DomínguezIl prestigio della società cresce di anno in anno e oggi è una delle aziende più riconosciute e prestigiose del settore.

La collana Bimba y Lola che sarà un successo

È il Collana di perline e conchiglie bicoloreUna bella collana dallo stile molto estivo che si distingue per la presenza di molte strisce di perline bicolori (bianche e nere) e di diverse conchiglie sparse. Questa bellissima collana ha attualmente uno sconto del 20% che la lascia a un prezzo finale di soli 52€.

Questo collana di Bimba y Lola Ha un cordoncino rosso e la chiusura con il logo a forma di bottone. Vi darà un look super estivo e da spiaggia, e non c’è dubbio che queste conchiglie siano un elemento chiaramente identificabile con l’estate e la spiaggia, quindi è perfetto indossarlo e sfoggiarlo facendo una lunga passeggiata lungo la riva.Il kit di vendita include una borsa protettiva in modo da poterla conservare nelle migliori condizioni quando non la si usa, sia che la si tenga nella borsa da spiaggia o nell’armadio, l’ideale sarebbe che fosse sempre nella borsa, in modo che non sfreghi contro nulla e non si danneggi o che una conchiglia o una perlina si stacchi.Per la fabbricazione di questa collana, che è stata effettuata in India, sono stati utilizzati diversi materiali che sono così distribuiti in base alla loro etichettatura: 60% vetro, 20% poliestere, 10% lega di zinco, 9% conchiglie e 1% smalto. Tutti i materiali sono di qualità e garantiscono che la collana sia anche un accessorio resistente che, se curato, durerà a lungo. Se quest’estate volete indossare un accessorio che attiri l’attenzione e vi dia uno stile totale, questa collana Bimba y Lola vi farà senza dubbio innamorare e diventerà un elemento fondamentale dei vostri look estivi.