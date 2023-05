Bimba y Lola presenta scarpe da ginnastica scontate da non credere.

Di diversi colori e totalmente di tendenza, Bimba Lola ci sorprende e ci propone delle sneakers con uno sconto incredibile.

Il bello è che le puoi indossare con qualsiasi capo tu voglia e sarai sempre impeccabile.

Come sono le sneakers scontate

Sono le sneakers tecniche beige. Si tratta di un modello con parti in pelle combinate con nabuk e tessuti tecnici. Inoltre, ha una linguetta con logo ricamato, parte posteriore con logo inciso a contrasto e suola tricolore a finitura dentellata. Tutti i vantaggi grazie alla qualità e al design di questa scarpa che ti piacerà molto.

Nei dettagli, ha la suola personalizzata con logo e include una borsa protettiva per poterle riporre e evitarne il deterioramento anticipato.

Bisogna tenere in considerazione i suoi materiali di qualità, come l’esterno in 54% di poliestere / 36% di nabuk bovino / 10% di poliuretano, la suola in 65% di gomma / 35% di etilene vinil acetato e la fodera in 100% di poliestere.

Cosa indossiamo con queste sneakers

Tutto. Ciò significa che vanno bene con pantaloni lunghi o corti, gonne di diverse texture e anche con abiti giacca con blazer e vestiti nel caso in cui vogliamo essere comode ad un evento.

Sono delle sneakers versatili che si distinguono per i loro diversi colori e per questo le vorrai prima che le altre le indossino.

Un’offerta interessante

Queste scarpe hanno uno sconto sul sito web di Bimba y Lola. Se il loro prezzo era di 115 euro, ora le puoi avere a 92 euro, grazie allo sconto del 20% che non puoi perdere. Puoi già acquistarle nelle taglie che vanno dal 35 al 41.

Inoltre, hai la spedizione gratuita in negozi selezionati in 2-5 giorni lavorativi. E se le ordini per farle consegnare a casa, la spedizione è gratuita per ordini superiori a € 80 / con il pagamento di € 3,95 per il resto degli ordini in 2-5 giorni lavorativi.

Se devi effettuare un reso, hai 30 giorni naturali dalla data dell’ordine. E i resi sono gratuiti in negozio (ad eccezione delle Canarie, dei negozi Outlet e di El Corte Inglés).

Hai diversi metodi di pagamento per la tua maggiore comodità, sia con carta di credito e di debito (Visa, Visa Electron, MasterCard e Maestro). Anche con PayPal, Google Pay e Apple Pay. Come vedi, è facile acquistarle e non è complicato, e le hai a casa in poche ore.

Trovi tutte le informazioni su questo sito e una varietà di capi che puoi acquistare per essere sempre alla moda.

