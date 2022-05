Bill Gates riconosce di non possedere criptovalute e preferisce “investimenti di valore”

Con un capitale di oltre 116.000 milioni di dollari, il fondatore di Microsoft e il quarto uomo più ricco del mondo lo ha rivelato durante l’evento “Ask me Anything” su Reddit ha poca fiducia nelle criptovalute.

Gates lo afferma non possiede alcuna criptovaluta perché preferisce investire i suoi soldi “in cose che hanno un ritorno prezioso”.

“Il valore delle aziende si basa su come realizzano ottimi prodotti. Il valore delle criptovalute è semplicemente ciò che qualcun altro decide che qualcuno pagherà per loro, quindi non contribuiscono alla società come altri investimentiRaccontato Gates.

Il valore delle criptovalute ha perso circa un miliardo di dollari nel 2022 e all’inizio del mese si persero 200.000 milioni di dollari in 24 ore. Quando si tratta di Bitcoin, la criptovaluta più popolare, alla fine del 2021 ha raggiunto un massimo storico di oltre $ 68.000, tuttavia, sabato scorso il suo valore è stato ridotto a 29.300 dollari.

Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway condivide lo stesso punto di vista di Gates. Dopo la sua riunione annuale della sua azienda, ha detto che “Se aumenterà o diminuirà nel prossimo anno, o tra cinque o dieci anni, non lo so. Ma quello di cui sono abbastanza sicuro è che non produce qualsiasi cosa.”