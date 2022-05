Bill Gates prevede quanto costerebbe fermare la prossima pandemia

Molte domande ipotetiche potrebbero essere poste nel caso in cui un’altra pandemia abbia perseguitato il mondo. Così, il coronavirus è arrivato all’improvviso e non si poteva prevedere alcuna azione a breve termine che impedisse le migliaia di morti che ha causato. E, proprio per questo motivo, ora ci sono state speculazioni su una delle domande nel caso in cui un’altra pandemia ritorni:Quale sarebbe il costo di un’azione efficace contro il nuovo virus??

In un’intervista alla CNN, una popolare televisione americana, il fondatore di Microsoft, Bill Gatesha fatto un’approssimazione di quanto costerebbe un’azione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che descrive come “minuscolo se lo confrontiamo con le cifre dei bilanci militari o del cambiamento climatico”.

Pertanto, consisterebbe nell’attivazione di un gruppo di piano di risposta e mobilitazione all’epidemia globale (GERM), che riporterebbe all’OMS e sarebbe “composto da persone provenienti da tutto il mondo con un’ampia gamma di conoscenze: epidemiologia, genetica, sistemi di dati , diplomazia, risposta rapida, logistica, modellazione informatica, comunicazioni e altro”, spiega Gates Notes sul suo sito web.

Sarebbe un’operazione dove questo gruppo controllerà i focolai di malattie che sembrano in tutto il mondo avere una maggiore prevenzione e controllo della situazione virale. La metodologia consisterebbe nel consultare i servizi sanitari pubblici dei paesi e valutare i rischi di ciascuno di essi.

Ma, per Gates, il budget per il gruppo GERM non sarebbe elevato e non sarebbe paragonabile al danno economico che la pandemia covid ha causato a livello globale, pari a 14 miliardi di dollari.

Così che, ha crittografato questa azione in circa un miliardo di dollari all’anno. “È una delle politiche sanitarie più economiche”, afferma Gates.

Libro preventivo sulla pandemia

Ma tutte le stime e le previsioni nel caso ipotetico di un’altra pandemia globale non sono vane. Il fondatore di Microsoft ha scritto a prenotarenon ancora pubblicato, in cui racconta le linee guida da seguire per evitare una pandemia.

Tra i suoi consigli c’è la fornitura di strumenti migliori agli scienziati per promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi modi per combattere i virus, migliorare il monitoraggio delle malattie, rafforzare i sistemi sanitari e contenere i focolai nei primi 100 giorni prima che si verifichino. le misure.

Asia e Africa suscettibili di nuovi focolai

cancelli lascia la porta aperta per un’indagine sui focolai specialmente dentro Asia e Africa, luoghi in cui “la vicinanza tra animali e umani si fa sempre più stretta”, afferma l’imprenditore. Inoltre, incide soprattutto sul rischio che può comportare se i focolai in questi continenti non vengono tracciati.

Uno studio della Georgetown University (Washington DC) conferma anche che il riscaldamento globale costringerà gli animali selvatici a farlo cambiare i loro habitat e doversi trasferire nelle regioni dove vivono anche le popolazioni umane. Ci sarà quindi un legame più stretto tra animali e umani e, come abbiamo potuto verificare con il coronavirus, questo può dare origine a nuovi virus e infezioni da animale a uomo.

Lo studio si concentra soprattutto sui pipistrelli, che voleranno lunghe distanze per cercare altri climi e, di conseguenza, i virus si diffonderanno in più aree, in particolare il Sud-est asiatico. Lo studio conclude che il sud-est asiatico sarà l’area con il più alto rischio di trasmissione virale.