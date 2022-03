Bill Gates prevede quale potrebbe essere il successore dei telefoni cellulari

il magnate americano Bill Gatesnoto per essere il fondatore della società di software microsoftha già iniziato a investire nella tecnologia che considera successore di telefoni cellulari. Il progetto consiste in una sorta di tatuaggi elettronici sviluppato dalla società americana Caotici Moon Studios.

Inchiostro e biotecnologie

La tecnologia che questa azienda ha sviluppato dal 2015 ne utilizza alcuni tatuaggi che, con l’aiuto del biotecnologiasono in grado di misurare valori medici della persona che li indossa. Per ora, il lavoro è in corso Ingrandire la gamma di possibilità che questo progetto può offrire, con Bill Gates direttamente coinvolto come investitore principale.

Quelli conosciuti come ‘Tatuaggi tecnici‘ incorporare microprocessori sul corpo per controllare i segni vitali e prevenire possibili malattie. A sua volta, l’inchiostro temporaneo funge da conduttore di elettricità e, pertanto, è in grado di inviare e ricevere le informazioni raccolte dal sensori.

“Questo tatuaggio può essere qualcosa che metti sul tuo corpo una volta all’anno e tenere sotto controllo tutto quello che farebbero in questo esame e mandalo al tuo medico”, avanza il membro di Chaotic Moon, Eric Schneiderin un video di YouTube.

Sostituto dello smartphone

I vantaggi dei “Tech Tats” sono simili a quelli offerti dal Orologi intelligentianche se in questo caso sarebbero integrati nel ns pelle. Tuttavia, Bill Gates è fiducioso che questa tecnologia avanzerà al punto da poter inviare messaggieseguire chiamate oppure consulta il ns conti bancario e Posizione.

Sebbene il fondatore di Microsoft stia investendo in modo che Chaotic Moon abbia il risorse necessario per lo sviluppo e l’estensione dell’uso di questa tecnologia, non è previsto che il consolidamento del progetto essere immediato, ma lungo termine.