Bill Gates insiste nel reinventare il gabinetto e ne progetta uno che trasformi le feci in cenere

Il umani ne generiamo molti sciupare. Così tanti che c’è la chiamata sesto continenteuna massa gigantesca nel Tranquillo, calmodove c’è solo spazzatura. Ma non si tratta solo di sciupare alieno come gli avanzi cibo, plastica o dispositivi elettronici, tra gli altri. I principali rifiuti generati dall’uomo sono le sue feci. Sono 7 miliardi di persone nel Terra e, secondo gli esperti, in media evacuiamo 150 grammi di feci aggiornato. Senza volerci soffermare sull’argomento, diremo solo di più che ci sono 54 chili di cacca all’anno e, tra tutti noi, aggiungiamo 300 milioni di tonnellate all’anno. Per ridurli, il magnate Bill Gates e Samsung hanno progettato e prodotto una soluzione. Sì, è un po’ peculiare.

L’interesse di Gates per reinventare la toilette Non è nuovo. Nel 2018 presentava già una toilette che funzionava senza acqua. A quel tempo, non ero collegato a nessun sistema di fognatura ed è stato in grado di trasformarsi feci umane in fertilizzanti. Ma ora è andato oltre.

Feci disidratate e bruciate

La nuova invenzione è una toilette che si trasforma sgabello in cenere. trasformarli in polvere o dentro fertilizzante Dovrebbe essere un processo semplice, poiché si tratta di materiale organico. Tuttavia, ha il suo perché un altro dei obiettivioltre a ridurre le tonnellate di rifiuti che produciamo, è sicuro per il ambiente.

Ciò ha richiesto tre anni di ricerca Y sviluppando trovare un archetipo di uso domestico che funzioni correttamente. L’ha creato lui Istituto di tecnologia avanzata Samsungil braccio di ricerca Y sviluppando della multinazionale coreana in collaborazione con la Fondazione Bill e Melinda Gates.

ne vengono prodotti due trasformazioni. Da un lato, e attraverso i liquidi industriali, i rifiuti solidi subiscono a bioprocesso: disidratano, asciugano e bruciano, trasformandoli in cenere. Dall’altro, il liquidi sono trattati attraverso un processo di purificazione biologica. Come se non bastasse, il sistema lo consente Riciclare completamente il acqua trattata.

“La tecnologia sviluppata elimina agenti patogeni delle feci e rende sicuri per l’ambiente gli effluenti (liquidi industriali) e i solidi rilasciati”, dettaglia la dichiarazione rilasciata da Samsung.

per uso domestico

Il mondo soffre di un grave problema di igiene Y salubrità: Più di 2,5 miliardi di persone non hanno accesso alle strutture sanitarie. sanificazione adatto, come servizi igienici o latrine, secondo l’ONU. Questa invenzione potrebbe invertire questo problematico, quindi avere a dimensioni compatte per il le case essere essenziale. “È stato testato con successo”, ha affermato Samsung in una nota.

Il prodotto è “energia efficiente” e ha “capacità di trattamento degli effluenti”, che trasformano lo stato solido della cacca. Inoltre, soddisfa le prestazioni richieste dalla Bill and Melinda Gates Foundation per il “commercializzazione di un wc reinventato per uso domestico”, spiega il comunicato. Nonostante il entusiasmo per renderlo realtà, non hanno annunciato una data di uscita o quale prezzo avrebbe.