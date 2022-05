Biden incontrerà Powell (Fed) e Yellen con l’obiettivo di ridurre l’inflazione negli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Bidenincontrerà questo martedì il presidente della Federal Reserve (Fed), Girolamo Powelle con il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellencon la messa a fuoco centrata su ridurre l’inflazione elevata che minaccia la prima economia mondiale.

“La cosa più importante che possiamo fare ora per passare da una rapida ripresa a una crescita stabile e coerente è ridurre l’inflazione“, ha spiegato Biden in un articolo di opinione pubblicato su ‘The Wall Street Journal’. Il leader ha concordato con la valutazione della Fed che “combattere l’inflazione è la nostra principale sfida economica in questo momento“.

Nel citato articolo, intitolato “Il mio piano per combattere l’inflazione”Biden ha menzionato diverse misure che ritiene essenziali per ridurre i prezzi.

1. “Il Congresso potrebbe aiutare immediatamente approvando crediti d’imposta e investimenti per l’energia pulita che ho proposto. Una dozzina di amministratori delegati delle più grandi utility americane mi hanno detto all’inizio di quest’anno che il mio piano ridurrebbe le bollette annuali della famiglia media di $ 500 e accelererebbe la nostra transizione dalla dipendenza energetica prodotta dagli autocrati”, ha spiegato il presidente.

2. “Possiamo anche ridurre il costo dei beni di tutti i giorni riparare le catene di approvvigionamento rotte, migliorare le infrastrutture e reprimere tariffe esorbitanti addebitato da compagnie di navigazione estere per spostare i prodotti. Il mio piano d’azione per l’offerta di alloggi renderà gli alloggi più abbordabili costruzione di oltre un milione di unitàchiudendo il deficit immobiliare nei prossimi cinque anni. Possiamo ridurre il prezzo dei farmaci da prescrizione dando a Medicare il potere di negoziare con le case farmaceutiche e limitando il costo dell’insulina. Y possiamo ridurre il costo della cura dei bambini e degli anziani per aiutare i genitori a tornare al lavoro. Ho fatto quello che potevo da solo per aiutare le famiglie che lavorano in questo momento difficile e continuerò ad agire per tagliare i costi dove posso, ma ora anche il Congresso deve agire”, ha aggiunto Biden.

3. “Terzo, dobbiamo continuare a ridurre il deficit federale, che contribuirà ad alleviare le pressioni sui prezzi. La scorsa settimana, il Congressional Budget Office apartitico ha previsto che il deficit scenderà di 1,7 trilioni di dollari quest’anno, la più grande riduzione della storia. Oltre alla riduzione responsabile dei programmi di emergenza, circa la metà della riduzione è dovuta a un aumento delle entrate, poiché le mie politiche economiche hanno alimentato una rapida ripresa”, ha concluso Biden.