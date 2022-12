Biancheria da letto H&M a prezzi eccezionali!

La biancheria da letto è essenziale in casa, soprattutto le lenzuola e le federe, ma anche i copripiumini, i copriletti e i piumoni che proteggono dal freddo in inverno o decorano il letto in estate, poiché anche il loro aspetto decorativo è molto importante. Oggi vi mostriamo alcuni articoli di biancheria da letto da H&M.

La sezione casa di H&M è cresciuta inarrestabilmente grazie al successo che ha riscosso da quando ha iniziato ad aggiungere alcuni articoli fino a diventare così popolare da costituire una sezione separata. Il rivenditore svedese sa che gli articoli per la casa e l’arredamento sono in voga ed è chiaro che si tratta di un mercato molto interessante di cui vuole approfittare.

Biancheria da letto H&M ai migliori prezzi

Copripiumino in cotone

Questo copripiumino è realizzato in 100% cotone biologico e comprende una federa. Al prezzo di soli €29,99, è disponibile in una varietà di colori (malva chiaro, bianco, beige chiaro, marrone, beige grigiastro, grigio scuro e rosso ruggine).

Confezione da 2 federe

Le federe sono rettangolari e la confezione da due ha un prezzo di €17,99. Sono inoltre disponibili in un’ampia gamma di colori (beige grigiastro, bianco, beige in polvere, marrone, rosa in polvere, grigio scuro e rosso ruggine). Realizzate in cotone biologico al 100%, hanno una doppia cucitura.

Confezione da 2 federe quadrate

In questo caso si tratta delle stesse coperture dell’articolo precedente, ma di forma quadrata anziché rettangolare. La confezione da due ha un prezzo di €12,99 ed è disponibile in vari colori (turchese chiaro, bianco, beige chiaro, malva chiaro, grigio scuro, beige grigiastro, rosa cipria e marrone). Hanno doppie cuciture e apertura a busta, anch’esse realizzate in 100% cotone biologico.

Set copripiumino matrimoniale in cotone

Questo copripiumino è realizzato in 100% cotone organico a doppio ticking, prelavato per una sensazione di estrema morbidezza. Viene fornito con due federe per avere un set completo e ha un prezzo di €49,99. Questo set è disponibile nei colori turchese chiaro, beige chiaro, grigio talpa, rosso ruggine, turchese scuro e giallo.

Se volete dare alla vostra camera da letto una maggiore qualità decorativa, questa biancheria da letto di H&M è un ottimo acquisto perché è bella e realizzata con i migliori materiali, in modo che il contatto con la pelle non la danneggi in alcun modo.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!