Bianca con ricami: questa è la migliore camicia che Zara ha sul suo sito web.

Ci piacciono molto le bluse, quindi ne abbiamo trovate diverse sul mercato. In questo caso ci fermiamo sulla bianca con ricami di Zara. Si distingue per il suo design, i ricami e i dettagli. Ti raccontiamo tutti i dettagli che devi sapere su di essa.

Ecco la blusa bianca con ricami

Parliamo di una blusa con collo rotondo, scollo a V e maniche lunghe. Ciò che colpisce di più è questo dettaglio dei ricami e delle applicazioni di perline sul davanti che la rendono più speciale e adatta a molte occasioni. Si chiude frontalmente con bottoni.

È realizzata in 62% cotone e 38% viscosa, materiali di pregio che spiegano il suo prezzo e la sua qualità.

Come prendersi cura di questa camicia

Zara sottolinea l’importanza di prendersi cura dei capi perché è anche prendersi cura dell’ambiente. Arieggiare e spazzolare i capi è un modo naturale per prendersi cura dei propri abiti delicati. Se è necessaria la pulizia a secco, cerca lavanderie che utilizzino tecnologie rispettose dell’ambiente.

La camicia deve essere lavata a mano a max 30ºC, in questo processo non usare candeggina, stirare a max 150 ºC, non lavare a secco, non usare l’asciugatrice, lavarla al rovescio ed è importante notare che non si devono stirare gli ornamenti.

Combinazioni possibili

Questa camicia è quella che vorrai per questa estate, primavera e anche autunno, poiché ha le maniche lunghe e questo è un punto a suo favore per averla nelle fresche serate estive e in altre stagioni.

Zara consiglia diversi tipi di biancheria intima da indossare con questo capo, oltre ad adesivi gioiello che saranno di tendenza in questa stagione, puoi anche indossarla con jeans, shorts di vari colori, gonne e persino parei se desideri essere comoda in spiaggia.

Dove comprarla

Questa blusa si trova sul sito web di Zara ed è quindi più facile acquistarla. Il suo prezzo è di 39,95 euro e le taglie disponibili sono XS, S, M, L, XL, quindi è il momento di averla e comprarla prima che si esaurisca.

Dal sito specificano che è possibile verificare la disponibilità di questo capo anche nel negozio fisico, quindi se passi da uno dei negozi, saprai che la camicia è disponibile e potrai acquistarla sul momento. In ogni caso, se la vedi online, è tua e in poche ore sarà a casa tua.

