I bermuda Zara da indossare a Natale o per una cena informale

I bermuda sono uno di quei capi basic che non passano mai di moda e che ci servono tutto l’anno per la loro innegabile versatilità. Pensando in particolare alle gite di fine anno, questi bermuda di Zara possono essere indossati sia per una giornata di festa che per una giornata casual.

Si tratta di un bermuda a vita alta con pinces frontali, che risolverà i vostri dubbi per quegli eventi in cui non sapete come andare. Se fa molto freddo, basta indossare un cappotto. Otterrete un look moderno e confortevole senza perdere troppo tempo.

Bermuda Zara: i dettagli che fanno la differenza

Continuando con i dettagli che distinguono questo bermuda da altri apparentemente simili, dobbiamo sottolineare le sue tasche multiple. Quelle anteriori sono ideali per tenere il cellulare a portata di mano senza rischiare di farlo cadere. Il finto taschino sul retro dà un tocco unico e rende convincente la finitura del capo.

Dall’altro lato, troviamo un orlo risvoltato, una chiusura frontale con zip, un pulsante interno e un gancio metallico. Tutti questi piccoli elementi lo rendono perfetto per le ragazze giovani, senza escludere le donne più adulte ma gioviali.

Materiali, cura e origine

Il tessuto di base dei bermuda è 100% poliestere e il rivestimento è 100% poliuretano. Zara collabora con fornitori, lavoratori, sindacati e organizzazioni internazionali per sviluppare una catena di approvvigionamento che consenta un’industria più sostenibile.

In questo modo, il marchio contribuisce agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, garantendo ai propri clienti l’acquisto di prodotti le cui procedure di fabbricazione sono costantemente riviste, assicurando la tracciabilità degli articoli nel tempo. Si consiglia di usare programmi di centrifuga delicati, che non solo aiutano a mantenere i disegni, le strutture e i colori, ma riducono anche il consumo di energia.

Prezzo e spedizione

Acquistare questo bermuda non è un investimento troppo elevato, dato che il suo prezzo è di soli €22,95, un costo accessibile per la maggior parte delle interessate. Se siete tra queste, le taglie disponibili vanno dalla XS alla XL.

Infine, la spedizione è completamente gratuita nei negozi Zara, quindi potrete ritirare l’articolo in soli due o tre giorni.