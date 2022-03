Berkeley chiude il gap ribassista e punta verso la parte alta del canale correttivo

Questo lunedì il valore chiuso, o quello che è lo stesso, ha cancellato il gap ribassista di 0,1937 euro e lo ha fatto anche con un netto aumento del volume degli scambi.

Analisi tecnica CANALE ribassista S1 0,1740 S2 0,1295 R1 0,2820 R2 0,34 Breve termine Medio termine Lungo termine

Indipendentemente da ciò che accade a brevissimo termine, il fatto che chiudere (annullare) il gap ribassista di inizio novembre è senza dubbio un segno importante di forza a breve termine. E di più quando si è verificato con un chiaro aumento del volume degli scambi. Quindi, in condizioni normali, si potrebbe continuare a scommettere su un ‘rally’, con le sue correzioni in controtendenza, che porterà alla resistenza di gli 0,2250 euro (massimi di ottobre) in prima istanza e oltre abbiamo il 0,2820 € (minimi di aprile), così come la parte superiore del canale ribassista, ora a circa 0,34 €.